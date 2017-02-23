Умер актер Алексей Петренко

Не стало выдающегося российского актера Алексея Петренко.
Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Петренко было 78 лет.
Из сообщения: «Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам».
Алексей Петренко широко известен как актер кино и театра. Среди его ролей — Пётр I в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», Кнуров в «Жестоком романсе», генерал Радлов в «Сибирском цирюльнике», Конан Дойль в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе», генерал Иволгин в сериале «Идиот».
Петренко было 78 лет.
Из сообщения: «Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам».
Алексей Петренко широко известен как актер кино и театра. Среди его ролей — Пётр I в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», Кнуров в «Жестоком романсе», генерал Радлов в «Сибирском цирюльнике», Конан Дойль в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе», генерал Иволгин в сериале «Идиот».
Комментарии