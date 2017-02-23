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  • 23.02, 03:10

Умер актер Алексей Петренко

2 комментария
  • Фото РИА Новости, Виталий Безруких
Умер актер Алексей Петренко

Умер актер Алексей Петренко

Умер актер Алексей Петренко
  • Фото РИА Новости, Виталий Безруких

    • Не стало выдающегося российского актера Алексея Петренко.

    Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

    Петренко было 78 лет.

    Из сообщения: «Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам».

    Алексей Петренко широко известен как актер кино и театра. Среди его ролей — Пётр I в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», Кнуров в «Жестоком романсе», генерал Радлов в «Сибирском цирюльнике», Конан Дойль в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе», генерал Иволгин в сериале «Идиот».

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