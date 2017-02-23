«КамАЗ» столкнулся с автобусом на Камчатке: 20 человек пострадали

Два десятка человек пострадали в результате крупного ДТП на Камчатке.
ДТП произошло накануне вечером на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительным данным, «КамАЗ» с прицепом, выезжая с примыкающей дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.
В результате ДТП пострадали 20 человек из 32, находившихся в автобусе. 10 человек госпитализированы в хирургическое отделение Мильковской районной больницы, откуда их вертолетом перевезут в краевую больницу им. Лукашевского. Водитель автобуса и 13-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Обстоятельства ДТП изучают следователи.
В результате ДТП пострадали 20 человек из 32, находившихся в автобусе. 10 человек госпитализированы в хирургическое отделение Мильковской районной больницы, откуда их вертолетом перевезут в краевую больницу им. Лукашевского. Водитель автобуса и 13-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Обстоятельства ДТП изучают следователи.
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