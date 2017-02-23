Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:40
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 01:38

«КамАЗ» столкнулся с автобусом на Камчатке: 20 человек пострадали

комментировать
«КамАЗ» столкнулся с автобусом на Камчатке: 20 человек пострадали

«КамАЗ» столкнулся с автобусом на Камчатке: 20 человек пострадали

«КамАЗ» столкнулся с автобусом на Камчатке: 20 человек пострадали
  • Фото: pravonarul /vk.com

    • Два десятка человек пострадали в результате крупного ДТП на Камчатке.

    ДТП произошло накануне вечером на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительным данным, «КамАЗ» с прицепом, выезжая с примыкающей дороги, не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус.

    В результате ДТП пострадали 20 человек из 32, находившихся в автобусе. 10 человек госпитализированы в хирургическое отделение Мильковской районной больницы, откуда их вертолетом перевезут в краевую больницу им. Лукашевского. Водитель автобуса и 13-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

    Обстоятельства ДТП изучают следователи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru