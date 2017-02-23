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  • 23.02, 01:38
Как «группы смерти» доводят детей до суицида: расследование «Итогов дня». Интернет, дети и подростки, самоубийства, соцсети, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Как «группы смерти» доводят детей до суицида: расследование «Итогов дня»

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Как «группы смерти» доводят детей до суицида: расследование «Итогов дня»

Как «группы смерти» доводят детей до суицида: расследование «Итогов дня»

    Учителя берут под контроль аккаунты учеников в соцсетях, чтобы предотвратить новые самоубийства под влиянием «групп смерти». Журналист «Итогов дня» под видом подростка вступила в одну из них. Правда ли, что даже взрослому сложно сопротивляться психологической обработке? И что нужно знать родителям, чтобы защитить своих детей?

    За последние дни еще несколько школьников в разных регионах страны свели счеты с жизнью. И не исключено, что опять к роковому шагу их подвели в так называемых группах смерти в соцсетях.

    Журналистов часто обвиняют в излишнем подогревании интереса к этой теме, но молчать тоже нельзя. Главное, чтобы подростки осознали, — тех, кто пишет в «группах смерти», не интересуют их проблемы. Их цель — психологическая манипуляция, извращенные удовольствия и деньги.

    «Итоги дня» провели эксперимент: журналист под видом подростка вступила в одну из закрытых групп. Подробности — в специальном репортаже.

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