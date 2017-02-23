В Италии оползень стирает с лица земли поселки

В многострадальном регионе Абруццо, где совсем недавно была серия сильнейших землетрясений, а в конце января лавина погребла под собой целый отель с постояльцами, новый природный катаклизм. На сей раз это мощный оползень, который, как говорят ученые, вполне может изменить рельеф земной коры. А на пути у огромной движущейся массы грязи и грунта — города и поселки.

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Италия

оползни

В Абруццо опять экстренная эвакуация, в одночасье опустел целый населенный пункт. Массивный оползень разрушил больше 30 домов и уничтожил местную дорогу. Около ста человек рискуют остаться без крыши над головой. Все они уже эвакуированы из зоны бедствия.



Что будет дальше, не решаются сказать даже геологи. Оползень продолжает двигаться со скоростью один метр в сутки. И наука до сих пор не придумала способа останавливать эти миллионы тонн грунта.



Подробности — в материале «Итогов дня».