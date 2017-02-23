Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:40
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 01:38
В Италии оползень стирает с лица земли поселки. Италия, геология, оползни. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Италии оползень стирает с лица земли поселки

1 комментарий

В Италии оползень стирает с лица земли поселки

В Италии оползень стирает с лица земли поселки

    В многострадальном регионе Абруццо, где совсем недавно была серия сильнейших землетрясений, а в конце января лавина погребла под собой целый отель с постояльцами, новый природный катаклизм. На сей раз это мощный оползень, который, как говорят ученые, вполне может изменить рельеф земной коры. А на пути у огромной движущейся массы грязи и грунта — города и поселки.

    В Абруццо опять экстренная эвакуация, в одночасье опустел целый населенный пункт. Массивный оползень разрушил больше 30 домов и уничтожил местную дорогу. Около ста человек рискуют остаться без крыши над головой. Все они уже эвакуированы из зоны бедствия.

    Что будет дальше, не решаются сказать даже геологи. Оползень продолжает двигаться со скоростью один метр в сутки. И наука до сих пор не придумала способа останавливать эти миллионы тонн грунта.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru