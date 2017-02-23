СМИ узнали о продаже виллы Горбачёва в Альпах

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв продает земельный участок с домом в районе озера Тегернзе в Баварских Альпах. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Виллу Hubertus-Schlössl в местечке Оберах семья Горбачёвых приобрела 10 лет назад. Трехэтажный дом с 17 комнатами купила Ирина Вирганская, единственная дочь Горбачёва.
Общая площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 600 квадратных метров. Журналисты оценивают стоимость элитной недвижимости в 7 млн евро. Ходят слухи, что приобрести виллу может миллиардер Алишер Усманов, отмечает ТАСС.
Как рассказывают жители города Оберах, близ которого находится Hubertus-Schlössl, Михаил Горбачёв часто жил там один, а в последние годы и вовсе крайне редко приезжал в Баварию. Тем не менее, простые жители часто встречали политика на улицах и в ресторанах, пишет Süddeutsche Zeitung.
Общая площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 600 квадратных метров. Журналисты оценивают стоимость элитной недвижимости в 7 млн евро. Ходят слухи, что приобрести виллу может миллиардер Алишер Усманов, отмечает ТАСС.
Как рассказывают жители города Оберах, близ которого находится Hubertus-Schlössl, Михаил Горбачёв часто жил там один, а в последние годы и вовсе крайне редко приезжал в Баварию. Тем не менее, простые жители часто встречали политика на улицах и в ресторанах, пишет Süddeutsche Zeitung.
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