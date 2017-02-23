Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:40
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 01:38

СМИ узнали о продаже виллы Горбачёва в Альпах

2 комментария

СМИ узнали о продаже виллы Горбачёва в Альпах

СМИ узнали о продаже виллы Горбачёва в Альпах

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв продает земельный участок с домом в районе озера Тегернзе в Баварских Альпах. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Виллу Hubertus-Schlössl в местечке Оберах семья Горбачёвых приобрела 10 лет назад. Трехэтажный дом с 17 комнатами купила Ирина Вирганская, единственная дочь Горбачёва.

Общая площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 600 квадратных метров. Журналисты оценивают стоимость элитной недвижимости в 7 млн евро. Ходят слухи, что приобрести виллу может миллиардер Алишер Усманов, отмечает ТАСС.

Как рассказывают жители города Оберах, близ которого находится Hubertus-Schlössl, Михаил Горбачёв часто жил там один, а в последние годы и вовсе крайне редко приезжал в Баварию. Тем не менее, простые жители часто встречали политика на улицах и в ресторанах, пишет Süddeutsche Zeitung.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru