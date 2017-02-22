Сотни человек простились с Виталием Чуркиным в Нью-Йорке

Церемония прощания с Виталием Чуркиным прошла в постоянном представительстве России при ООН в
Нью-Йорке.
На траурную церемонию пришли сотни человек, все с цветами. Посетители оставляли букеты на входе в здание дипмиссии, а также у портрета дипломата в зале постпредства. Многие оставляли записи в книге соболезнований, передает «Интерфакс».
Проститься с Чуркиным пришли его коллеги по Всемирной организации, сотрудники российских дипмиссиий, российской школы в Нью-Йорке, постоянные представители иностранных дипкорпусов, среди которых были постпреды Великобритании, США, Китая и других государств. Во время минуты молчания собравшимся показали на экране фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни Виталия Чуркина, и многие не смогли сдержать слез.
Прощальную речь произнес генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который накануне одним из первых оставил запись в книге соболезнований. Он высоко оценил дипломатическое мастерство Виталия Чуркина и заметил, что «если в раю можно было бы выбирать профессию, определенно, Чуркин продолжил бы там свое дело».
Постпред США Никки Хейли, которая возглавила миссию США при ООН только в конце января, рассказала, что перед переездом в Нью-Йорк с нетерпением ждала встречи с Чуркиным. Дипломат удивил ее своей любезностью и «прекрасным чувством юмора».
Посол России в США Сергей Кисляк отметил, что давно работал вместе с Виталием Чуркиным и знает его как высокого профессионала, который пользуется уважением как российских, так и иностранных коллег. Вдова дипломата Ирина и сын Максим лично принимали соболезнования присутствующих.
похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Проститься с Чуркиным пришли его коллеги по Всемирной организации, сотрудники российских дипмиссиий, российской школы в Нью-Йорке, постоянные представители иностранных дипкорпусов, среди которых были постпреды Великобритании, США, Китая и других государств. Во время минуты молчания собравшимся показали на экране фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни Виталия Чуркина, и многие не смогли сдержать слез.
Прощальную речь произнес генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который накануне одним из первых оставил запись в книге соболезнований. Он высоко оценил дипломатическое мастерство Виталия Чуркина и заметил, что «если в раю можно было бы выбирать профессию, определенно, Чуркин продолжил бы там свое дело».
Постпред США Никки Хейли, которая возглавила миссию США при ООН только в конце января, рассказала, что перед переездом в Нью-Йорк с нетерпением ждала встречи с Чуркиным. Дипломат удивил ее своей любезностью и «прекрасным чувством юмора».
Посол России в США Сергей Кисляк отметил, что давно работал вместе с Виталием Чуркиным и знает его как высокого профессионала, который пользуется уважением как российских, так и иностранных коллег. Вдова дипломата Ирина и сын Максим лично принимали соболезнования присутствующих.
похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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