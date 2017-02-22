Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ряд генералов и других военнослужащих получили повышение в звании.
Согласно информации на официальном портале правовой информации, начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской стал генерал-полковником. До такого же звания были повышены экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Журавлёв и начальник Национального центра обороны генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.
Звание генерал-лейтенанта получил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш. Новые звания также присвоены нескольким другим военнослужащим, сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов.
Звание генерал-лейтенанта получил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш. Новые звания также присвоены нескольким другим военнослужащим, сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов.
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