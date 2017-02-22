Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 22:37

Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

комментировать

Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ряд генералов и других военнослужащих получили повышение в звании.

Согласно информации на официальном портале правовой информации, начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской стал генерал-полковником. До такого же звания были повышены экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Журавлёв и начальник Национального центра обороны генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.

Звание генерал-лейтенанта получил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш. Новые звания также присвоены нескольким другим военнослужащим, сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов.

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru