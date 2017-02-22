В созвездии Водолея нашли семь похожих на Землю экзопланет

Ученые выяснили, что у одиночной звезды
TRAPPIST-1 в созвездии Водолея существует система из семи планет размером с Землю, три из них пригодны для жизни.
Об этом на специальной конференции в NASA заявил глава научного директората управления Томас Цурбухэн.
Томас Цурбухэн, NASA: «Мы делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием. Оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни».
Сайт НТВ.Ru вел трансляцию пресс-конференции NASA.
Ранее считалось, что у TRAPPIST-1 только три экзопланеты.
Обнаруженные планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены в «зоне жизни» — области вокруг звезды, в которой возможно существование воды в жидком виде, а следовательно, есть условия для зарождения живых организмов. Что касается других планет, на трех из них, самых близких к TRAPPIST-1, предположительно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой — слишком холодно, передает ТАСС.
Томас Цурбухэн, NASA: «Мы делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием. Оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни».
Сайт НТВ.Ru вел трансляцию пресс-конференции NASA.
Ранее считалось, что у TRAPPIST-1 только три экзопланеты.
Обнаруженные планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены в «зоне жизни» — области вокруг звезды, в которой возможно существование воды в жидком виде, а следовательно, есть условия для зарождения живых организмов. Что касается других планет, на трех из них, самых близких к TRAPPIST-1, предположительно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой — слишком холодно, передает ТАСС.
The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water — key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
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