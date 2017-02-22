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  • 22.02, 22:37

В созвездии Водолея нашли семь похожих на Землю экзопланет

2 комментария
В созвездии Водолея нашли семь похожих на Землю экзопланет

В созвездии Водолея нашли семь похожих на Землю экзопланет

В созвездии Водолея нашли семь похожих на Землю экзопланет
  • Фото: nasa.gov

    • Ученые выяснили, что у одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея существует система из семи планет размером с Землю, три из них пригодны для жизни.

    Об этом на специальной конференции в NASA заявил глава научного директората управления Томас Цурбухэн.

    Томас Цурбухэн    , NASA: «Мы делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием. Оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни».

    Сайт НТВ.Ru вел трансляцию пресс-конференции NASA.

    Ранее считалось, что у TRAPPIST-1 только три экзопланеты.

    Обнаруженные планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены в «зоне жизни» — области вокруг звезды, в которой возможно существование воды в жидком виде, а следовательно, есть условия для зарождения живых организмов. Что касается других планет, на трех из них, самых близких к TRAPPIST-1, предположительно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой — слишком холодно, передает ТАСС.



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