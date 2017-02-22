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  • 22.02, 22:37

«Люстрировали латынь»: Захарова поиронизировала над словами Климкина об «украинской» пословице

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«Люстрировали латынь»: Захарова поиронизировала над словами Климкина об «украинской» пословице

«Люстрировали латынь»: Захарова поиронизировала над словами Климкина об «украинской» пословице

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

В понедельник Павел Климкин, объясняя протест Украины против заявления председателя Совбеза ООН в связи с кончиной постпреда РФ Виталия Чуркина, сослался на «украинскую» пословицу, согласно которой о мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. Мария Захарова с иронией прокомментировала его пояснения на своей странице в Facebook.

Мария Захарова: «Вчера глава МИД Украины П. Климкин в антироссийском экстазе договорился до того, что назвал выражение „О мертвых или хорошо, или ничего“ „украинской пословицей“. Латынь они, видимо, тоже люстрировали».

Выражение De mortuis aut bene, aut nihil, которое в переводе означает «о мертвых либо хорошо, либо ничего»? — сокращение высказывания древнегреческого политического деятеля Хилона, который жил в VI веке до нашей эры.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ, но американским специалистам потребуется еще несколько недель, чтобы удостовериться в этой версии.

СБ ООН в связи с этим трагическим событием принял заявление для печати, в котором говорилось, что члены Совбеза скорбят о кончине коллеги и приносят соболезнование его родным, а также России и россиянам. Украина отказалась поддержать это заявление СБ ООН.

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