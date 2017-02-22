Начато строительство автоподхода к Крымскому мосту

Глава республики Крым Сергей Аксёнов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт дали старт строительству автоподхода, ведущего к строящемуся мосту через Керченский пролив.
Сергей Аксёнов: «Это настоящий праздник для крымчан и знаковое событие. Я уверен, что хватит силы и воли, чтобы завершить строительство в установленные сроки».
Старовойт со своей стороны отметил, что протяженность автоподхода составит 8,6 км. На нем будет организовано четырехполосное движение со скоростью 80–120 км/ч. Стоимость автоподхода составляет 7,1 млрд рублей, передает ТАСС.
Старт работам был дан вблизи города Керчь. На месте начала строительства участники церемонии заложили памятный камень.
Старовойт со своей стороны отметил, что протяженность автоподхода составит 8,6 км. На нем будет организовано четырехполосное движение со скоростью 80–120 км/ч. Стоимость автоподхода составляет 7,1 млрд рублей, передает ТАСС.
Старт работам был дан вблизи города Керчь. На месте начала строительства участники церемонии заложили памятный камень.
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