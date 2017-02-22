В полиции назвали самые опасные районы Москвы

Полицейские рассказали, какие районы столицы, по их данным, являются самыми криминальными.
В МВД сообщили, что самые высокие показатели преступности отмечены в Митине, Царицине, Левобережном и Ярославском районе. А самыми безопасными в рейтинге, составленном на основании данных полиции, оказались Марьино, Проспект Вернадского и Тверской район.
В полиции также подчеркнули, что за минувший год уровень преступности в столице снизился на 11%. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось почти на четверть, передает НСН.
В полиции также подчеркнули, что за минувший год уровень преступности в столице снизился на 11%. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось почти на четверть, передает НСН.
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