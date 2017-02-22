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  • 22.02, 21:08

В полиции назвали самые опасные районы Москвы

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В полиции назвали самые опасные районы Москвы

В полиции назвали самые опасные районы Москвы

Полицейские рассказали, какие районы столицы, по их данным, являются самыми криминальными.

В МВД сообщили, что самые высокие показатели преступности отмечены в Митине, Царицине, Левобережном и Ярославском районе. А самыми безопасными в рейтинге, составленном на основании данных полиции, оказались Марьино, Проспект Вернадского и Тверской район.

В полиции также подчеркнули, что за минувший год уровень преступности в столице снизился на 11%. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось почти на четверть, передает НСН.

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