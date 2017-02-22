В пригороде Парижа эвакуировали ТЦ из-за подозрительной скороварки

В одном из крупнейших торговых центров Франции была объявлена эвакуация.
Торговый центр Velizy 2, из которого вывели посетителей и сотрудников, находится в коммуне Вилези-Вилекубле. Причиной послужила скороварка, которую правоохранители приняли за самодельное взрывное устройство.
При просмотре записей камер наблюдения внимание охраны привлек подозрительный мужчина, который вышел из машины, и обмотанная скотчем скороварка. Взрывотехники проверили кастрюлю для быстрого приготовления пищи, она оказалась пустой. Однако эксперты продолжают работу на месте, передает France Info. Район, где располагается ТЦ, был оцеплен, а движение транспорта остановлено, передает радиостанция Europe 1.
Террористы использовали скороварки для изготовления бомб, который были подорваны 15 апреля 2013 года на традиционном марафоне в Бостоне. Прогремело два взрыва. Жертвами атаки стали три человека, более 200 были ранены. Организатор теракта Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке со стражами порядка при попытке задержания, а его брата Джохара ранили и арестовали. Позднее он был приговорен к смертной казни.
При просмотре записей камер наблюдения внимание охраны привлек подозрительный мужчина, который вышел из машины, и обмотанная скотчем скороварка. Взрывотехники проверили кастрюлю для быстрого приготовления пищи, она оказалась пустой. Однако эксперты продолжают работу на месте, передает France Info. Район, где располагается ТЦ, был оцеплен, а движение транспорта остановлено, передает радиостанция Europe 1.
Террористы использовали скороварки для изготовления бомб, который были подорваны 15 апреля 2013 года на традиционном марафоне в Бостоне. Прогремело два взрыва. Жертвами атаки стали три человека, более 200 были ранены. Организатор теракта Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке со стражами порядка при попытке задержания, а его брата Джохара ранили и арестовали. Позднее он был приговорен к смертной казни.
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