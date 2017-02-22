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  • 22.02, 21:08
Баркас Monni поднимут со дна Финского залива за счет государства. Ленинградская область, Финский залив, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Баркас Monni поднимут со дна Финского залива за счет государства

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Баркас Monni поднимут со дна Финского залива за счет государства

Баркас Monni поднимут со дна Финского залива за счет государства

    Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко распорядился выделить деньги на завершение поисково-спасательной операции.

    Рыболовецкое судно Monni, затонувшее в водах Финского залива в начале января, поднимут за счет администрации Ленинградской области. Планируется, что работы стоимостью полтора миллиона рублей выполнят в марте. Ранее к главе 47-го региона обратились родные погибших.

    Напомним: трагедия произошла 4 января в районе порта «Усть-Луга». При возвращении с промысла с экипажем была потеряна связь. В итоге судно обнаружили спустя десять дней. Тела трех моряков не найдены до сих пор.

    Собственник Monni от подъема отказался, ссылаясь на нехватку денег. Между тем родственники самостоятельно провели поиски судна и экипажа с помощью эхолота, а также заказали экспертизу сделанных подводных снимков.

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