Россиян ограбили на 100 тысяч евро в пригороде Парижа

Двое граждан России подверглись нападению грабителей на автостраде в пригороде Парижа, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что россияне ехали на автомобиле с водителем из аэропорта. Их подрезал другой автомобиль, вынудив съехать с трассы и затормозить. Трое налетчиков забрали у туристов украшения, дорогую одежду и аксессуары. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч евро.



Инцидент произошел поздно вечером во вторник на автостраде из аэропорта Бурже, обслуживающего частные рейсы. Инцидент поручили расследовать полицейским департамента Сена-Сен-Дени.



Данный участок трассы считается небезопасным. Несколько месяцев назад похожим образом на нем были ограблены две гражданки Катара. Стоимость похищенного оценивалась в пять миллионов евро.