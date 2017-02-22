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  • 22.02, 21:08

Россиян ограбили на 100 тысяч евро в пригороде Парижа

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Россиян ограбили на 100 тысяч евро в пригороде Парижа

Россиян ограбили на 100 тысяч евро в пригороде Парижа

Двое граждан России подверглись нападению грабителей на автостраде в пригороде Парижа, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что россияне ехали на автомобиле с водителем из аэропорта. Их подрезал другой автомобиль, вынудив съехать с трассы и затормозить. Трое налетчиков забрали у туристов украшения, дорогую одежду и аксессуары. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч евро.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник на автостраде из аэропорта Бурже, обслуживающего частные рейсы. Инцидент поручили расследовать полицейским департамента Сена-Сен-Дени.

Данный участок трассы считается небезопасным. Несколько месяцев назад похожим образом на нем были ограблены две гражданки Катара. Стоимость похищенного оценивалась в пять миллионов евро.

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