Следователи СКР по Ульяновской области проводят проверку после нападения на женщину — медика скорой помощи.

Инцидент произошел сегодня. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, обнаружила на улице Станкостроителей в Засвияжском районе Ульяновска человека без сознания.



Медики привели в сознание 67-летнего мужчину, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого он набросился на девушку-фельдшера. Она получила перелом челюсти и травму руки.



СКР по Ульяновской области: «В настоящее время следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые процессуальные мероприятия».



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

