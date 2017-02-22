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  • 22.02, 21:08

В Ульяновске пьяный пациент сломал челюсть девушке — фельдшеру скорой

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В Ульяновске пьяный пациент сломал челюсть девушке — фельдшеру скорой

В Ульяновске пьяный пациент сломал челюсть девушке — фельдшеру скорой

Следователи СКР по Ульяновской области проводят проверку после нападения на женщину — медика скорой помощи.

Инцидент произошел сегодня. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, обнаружила на улице Станкостроителей в Засвияжском районе Ульяновска человека без сознания.

Медики привели в сознание 67-летнего мужчину, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого он набросился на девушку-фельдшера. Она получила перелом челюсти и травму руки.

СКР по Ульяновской области: «В настоящее время следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые процессуальные мероприятия».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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