Британское правительство сделало миллионером будущего смертника ИГИЛ

В Великобритании взорвалась информационная бомба: смертником, устроившим на днях теракт в иракском Мосуле, оказался человек, которого британское правительство сделало миллионером.

У террориста-смертника, подорвавшегося на внедорожнике, три имени. При рождении в Манчестере 50 лет назад он был записан под вполне европейским именем Рональд Фидлер, в 94-м стал аль-Харитом, а умер как Абу-Закария аль-Британи. Последнее имя, вероятно, выбрал, чтобы никто не сомневался в его связи с Британией.



В 2001 году этот британец отправился — якобы на экскурсию — в Пакистан. Экскурсия затянулась. В 2002-м он был пойман американскими военными уже в Афганистане и направлен вместе с другими талибами в тюрьму для террористов Гуантанамо. Однако британское правительство сочло его невиновным, вступилось за него и добилось его освобождения. В 2004-м террорист вернулся в Британию и рассказал, что в тюрьме с ним обходились без уважения и нарушали его права человека.



Аль-Британи утверждал, что пытки были совместной операцией американцев и британских спецслужб MI6 с целью выведать у него информацию о талибах. Чтобы закрыть ему рот, а официально — в качестве моральной компенсации, британское правительство под руководством Тони Блэра выплатило экстремисту и его семье миллион фунтов стерлингов.



Несмотря на то, что британские спецслужбы хорошо знали его биографию, аль-Британи, вероятно, с этими же деньгами выпустили в Сирию, где он воевал на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) три года, прежде чем подорвать себя, похоже, на последние деньги, в Мосуле. Сегодня его братья, британцы Джеймсоны, подтвердили его смерть и заявили, что это большое горе.



Дом Тони Блэра до сих пор находится под усиленной охраной полиции. Но едва ли ему стоит опасаться исламских экстремистов — похоже, им как раз не за что мстить Блэру. Вот яркий пример того, как конкретный террорист получал от правительства во время премьерства Блэра поддержку и деньги. Защищать его, скорее, нужно от британской общественности, у которой к своему бывшему лидеру должно быть много вопросов.