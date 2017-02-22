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  • 22.02, 19:36
В Петербурге можно увидеть тангутские рукописи и сборники китайских пословиц. Санкт-Петербург, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге можно увидеть тангутские рукописи и сборники китайских пословиц

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В Петербурге можно увидеть тангутские рукописи и сборники китайских пословиц

В Петербурге можно увидеть тангутские рукописи и сборники китайских пословиц

    В институте восточных рукописей открылась выставка уникальных памятников древней цивилизации.

    Сегодня журналистам показали самые ценные экспонаты. Среди них сборник китайских пословиц и рассказы из жизни Будды. Но есть и деловые документы, датируемые II веком нашей эры, и художественные альбомы.

    Они выполнены в том числе на кленовых листьях и полудрагоценных камнях. А некоторые написаны на мертвых и до конца не расшифрованных языках — например, тангутском (это древнетибетское наречие).

    Представлены на выставке и сравнительно молодые рукописи. Среди них — верительная грамота Николаю II от последнего китайского императора Пу И.

    Всего в фондах института более 100 тысяч восточных рукописей на древних языках. Это одна из самых крупных коллекций в мире. Аналогичные находятся только в Британской библиотеке и Национальной библиотеке Франции.

    Поэтому присутствовавший на открытии выставки вице-губернатор Александр Говорунов сказал, что на базе института просто необходимо создать музей для жителей и гостей Северной столицы.

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