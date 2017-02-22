Водитель Porsche извинился перед родными сбитого им насмерть пешехода

После аварии водитель Вартан Саркисов находился в платном отделении столичной клиники — в ДТП он повредил руку. Сегодня он предстал перед судом, который принял решение поместить молодого человека под стражу.
Первым делом на заседании суда Вартан Саркисов попросил прощения у родных погибшего — шеф-повара Андрея Шестакова. Водитель заявил: не ведал, что творил. И действительно — сразу после задержания ститрейсера отправили на экспертизу. В его крови медики обнаружили алкоголь и следы наркотических средств.
Вартан Саркисов: «Я не хотел ни брать такой грех на душу, ни приносить такое горе ни в чью семью. Мне искренне очень жаль за такую глупость, что по такой глупости пострадал человек. Наверное, где-то в глубине души я бы предпочел, чтобы это был я».
Авария произошла на Мосфильмовской улице 19 февраля. Саркисов сбил мужчину на пешеходном переходе на скорости более 140 км в час. Он протащил пешехода на капоте около 300 метров, а затем врезался в припаркованные машины. Часть случившегося на дороге попало на камеру видеонаблюдения. Пострадавший Андрей Шестаков скончался на месте. А молодой человек за рулем Porsche попытался скрыться с места аварии, но его схватили прибывшие на место сотрудники ДПС.
На сегодняшнем заседании молодой человек просил не отправлять его под стражу, сославшись на травму руки. Но судья не сочла это достаточным основанием, чтобы отпустить лихача на свободу. По решению суда он сегодня был арестован на два месяца, в это время сыщики будут разбираться в обстоятельствах смертельного ДТП.
Вартан Саркисов: «Я не хотел ни брать такой грех на душу, ни приносить такое горе ни в чью семью. Мне искренне очень жаль за такую глупость, что по такой глупости пострадал человек. Наверное, где-то в глубине души я бы предпочел, чтобы это был я».
Авария произошла на Мосфильмовской улице 19 февраля. Саркисов сбил мужчину на пешеходном переходе на скорости более 140 км в час. Он протащил пешехода на капоте около 300 метров, а затем врезался в припаркованные машины. Часть случившегося на дороге попало на камеру видеонаблюдения. Пострадавший Андрей Шестаков скончался на месте. А молодой человек за рулем Porsche попытался скрыться с места аварии, но его схватили прибывшие на место сотрудники ДПС.
На сегодняшнем заседании молодой человек просил не отправлять его под стражу, сославшись на травму руки. Но судья не сочла это достаточным основанием, чтобы отпустить лихача на свободу. По решению суда он сегодня был арестован на два месяца, в это время сыщики будут разбираться в обстоятельствах смертельного ДТП.
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