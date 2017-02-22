Юбилейного «Маленького принца» в Петербурге показали настоящему летчику

Подарок к 23 Февраля решили преподнести генерал-майору Василию Волобуеву актеры театра «У Нарвских ворот».

В театре «У Нарвских ворот» большой юбилей «Маленького принца». 50-й раз в зрительном зале прозвучит текст сказки-повести Антуана де Сент-Экзюпери. Эта постановка вошла в репертуар всего чуть более года назад. Но за это время уже стала обладателем нескольких престижных премий.



Последний раз спектакль получил Гран-при на фестивале детских театров в Македонии. В спектакле занято всего четыре актера и две куклы. Но к юбилейному показу пригласили и особого гостя.



О самолетах времен Экзюпери летчик-истребитель Василий Волобуев говорит без ложного превосходства. Ведь автор «Маленького принца» летал, когда профессия авиатора была не менее опасной, чем в наше время профессия космонавта.



Василий Волобуев, генерал-майор, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: «Он вряд ли до такой высоты поднимался. Мне приходилось подниматься до высоты 19 тысяч метров. Там даже днем небо начинает темнеть. Когда до земли такое расстояние, ты ее вообще не ощущаешь. Чувствуешь себя на такой высоте в полной безопасности, потому что оттуда далеко до земли падать».



Для генерал-майора в отставке этот спектакль (не длиннее обычного полета) оказался мероприятием неожиданным. Про то, что «зорко одно лишь сердце», дважды прадед, разумеется, читал и сам, и детям-внукам рассказывал. Но тут знакомые персонажи существуют, что называется, на малой высоте, задевая за живое.



Валентина Лутц, художественный руководитель театра «У Нарвских ворот»: «Наивность, детскость, тот хрупкий мир, который взрослые утрачивают, он должен в человеке оставаться. Тогда ему будет больно».



По мнению зрителя в погонах, «Маленький принц», сыгранный накануне главного мужского праздника, — лучшее поздравление и для нынешних, и для будущих защитников Отечества.



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Юлии Олещенко.