Женщина впервые возглавила Скотленд-Ярд

Женщина впервые возглавила полицию Лондона. По информации местных СМИ, новым главой
Скотленд-Ярда назначена Крессида Дик.
Отмечается, что 56-летняя Дик сменит на этом посту Бернарда Хоган-Хоува, возглавлявшего столичную полицию с 2011 года.
Ранее Дик занималась в полиции борьбой с терроризмом, однако два года назад перешла на работу в Министерство иностранных дел, передает ТАСС.
Ранее Дик занималась в полиции борьбой с терроризмом, однако два года назад перешла на работу в Министерство иностранных дел, передает ТАСС.
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