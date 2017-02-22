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  • 22.02, 19:36

Женщина впервые возглавила Скотленд-Ярд

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Stephen Hird
Женщина впервые возглавила <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>

Женщина впервые возглавила Скотленд-Ярд

Женщина впервые возглавила <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>
  • Фото Reuters © 2017, Stephen Hird

    • Женщина впервые возглавила полицию Лондона. По информации местных СМИ, новым главой Скотленд-Ярда назначена Крессида Дик.

    Отмечается, что 56-летняя Дик сменит на этом посту Бернарда Хоган-Хоува, возглавлявшего столичную полицию с 2011 года.

    Ранее Дик занималась в полиции борьбой с терроризмом, однако два года назад перешла на работу в Министерство иностранных дел, передает ТАСС.

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