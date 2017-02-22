В ДНР взлетел спрос на паспорта после указа Путина

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что число заявок на получение паспортов провозглашенной республики возросло в десятки раз. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Александр Захарченко: «Число заявлений на получение паспорта гражданина ДНР после признания их в РФ увеличились в десятки раз».
Захарченко добавил, что в настоящее время решается вопрос о расширении производственных мощностей, чтобы вовремя изготавливать паспорта всем желающим.
подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого решения Киев обратился к Евросоюзу с просьбой ввести против России новые санкции.
Захарченко добавил, что в настоящее время решается вопрос о расширении производственных мощностей, чтобы вовремя изготавливать паспорта всем желающим.
подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого решения Киев обратился к Евросоюзу с просьбой ввести против России новые санкции.
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