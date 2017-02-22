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  • 22.02, 19:36

В ДНР взлетел спрос на паспорта после указа Путина

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В ДНР взлетел спрос на паспорта после указа Путина

В ДНР взлетел спрос на паспорта после указа Путина

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что число заявок на получение паспортов провозглашенной республики возросло в десятки раз. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Александр Захарченко: «Число заявлений на получение паспорта гражданина ДНР после признания их в РФ увеличились в десятки раз».

Захарченко добавил, что в настоящее время решается вопрос о расширении производственных мощностей, чтобы вовремя изготавливать паспорта всем желающим.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. После этого решения Киев обратился к Евросоюзу с просьбой ввести против России новые санкции.

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