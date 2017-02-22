Рядом с садоводством в Ленобласти разрастается несанкционированная свалка

Росприроднадзор взял на контроль еще один полигон в Ленинградской области. Несанкционированная громадная свалка обнаружена в Ломоносовском районе, на 8-м километре Гостилицкого шоссе.

По словам жителей, начиная с лета вблизи садоводства «„Фауна“ начали разрабатывать территорию, поставили ворота, охрану и стали завозить мусор.



Садоводы говорят, что раньше спокойно ходили там за грибами, а теперь кругом барханы, вода поднялась. А по осени люди всерьез забеспокоились за флору. Да и за здоровье свое переживают. Теперь не берут воду из ручья и не купаются.



Что на самом деле здесь лежит понять трудно, потому что всё закрыто снегом. Но очевидно, эта насыпь не появилась сама собой. Да и жители уверяют, что еще год назад ничего этого не было.



На этом месте эколог Сергей Грибалёв уже не первый раз берет пробы грунта. Он рассказывает: в земле обнаружены бензапирен, кадмий и еще ряд тяжелых металлов. Это токсиканты, которые оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду».



Выяснилось, что участок ведомственный. Вдалеке даже слышна стрельба на полигоне. Но какое отношение эта компания имеет к Министерству обороны до конца неясно даже специалистам Росприроднадзора. Они дважды возбуждали административные дела. Первое из них закрыли, потому что юридическое лицо прекратило существование. Но по факту исполнители, говорят, остались всё те же. На второй раз выписали штраф и изъяли гусеничный трактор.



Гульнара Гудулова, помощник начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами и несоблюдения градостроительной и иной деятельности. Экологические требования не соблюдались по статье 8.1. КоАП РФ. Общая сумма штрафов — 110 тысяч рублей».



В Росприроднадзоре не исключают, что под видом пожарного разрыва скрывается обычная свалка. Но пресечь в таком случае эту деятельность можно будет, только если докажут, что фирма всё складирует незаконно и получает за это деньги. Но пока, что называется, не пойман — не нарушитель.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.