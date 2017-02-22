«Притяжение» Бондарчука собрало в прокате более миллиарда рублей

Фантастическая картина Фёдора Бондарчука «Притяжение» собрала более миллиарда рублей в кинопрокате России и стран СНГ.
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Таким образом, картина стала самым кассовым релизом 2017 года. Кроме этого, фильм стал первым рублевым миллиардером этого года и седьмым за всю историю кинопроката в РФ и СНГ, сообщает сайт Вести.Ru.
Фантастическая драма повествует о пришельцах, приземлившихся в московском районе Чертаново. Фильм снят в лучших традициях голливудских блокбастеров с использованием технологии IMAX 3D. Картину Фёдора Бондарчука купили для широкого проката более 40 стран.
предложил побороться Богдану Козлову — участнику песенного конкурса «Ты супер!», который стартовал на НТВ 11 февраля. По словам Бондарчука, у Богдана есть все для того, чтобы стать актером: запоминающаяся внешность, артистизм и вокальные способности.
Фантастическая драма повествует о пришельцах, приземлившихся в московском районе Чертаново. Фильм снят в лучших традициях голливудских блокбастеров с использованием технологии IMAX 3D. Картину Фёдора Бондарчука купили для широкого проката более 40 стран.
предложил побороться Богдану Козлову — участнику песенного конкурса «Ты супер!», который стартовал на НТВ 11 февраля. По словам Бондарчука, у Богдана есть все для того, чтобы стать актером: запоминающаяся внешность, артистизм и вокальные способности.
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