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  • 22.02, 19:37

«Притяжение» Бондарчука собрало в прокате более миллиарда рублей

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«Притяжение» Бондарчука собрало в прокате более миллиарда рублей

«Притяжение» Бондарчука собрало в прокате более миллиарда рублей

«Притяжение» Бондарчука собрало в прокате более миллиарда рублей
  • Фото: kinopoisk.ru

    • Фантастическая картина Фёдора Бондарчука «Притяжение» собрала более миллиарда рублей в кинопрокате России и стран СНГ.

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    Таким образом, картина стала самым кассовым релизом 2017 года. Кроме этого, фильм стал первым рублевым миллиардером этого года и седьмым за всю историю кинопроката в РФ и СНГ, сообщает сайт Вести.Ru.

    Фантастическая драма повествует о пришельцах, приземлившихся в московском районе Чертаново. Фильм снят в лучших традициях голливудских блокбастеров с использованием технологии IMAX 3D. Картину Фёдора Бондарчука купили для широкого проката более 40 стран.

    Сам режиссер не исключает, что будет снята вторая часть «Притяжения». За одну из ролей Бондарчук предложил побороться Богдану Козлову — участнику песенного конкурса «Ты супер!», который стартовал на НТВ 11 февраля. По словам Бондарчука, у Богдана есть все для того, чтобы стать актером: запоминающаяся внешность, артистизм и вокальные способности.

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