Россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков

Народный суд города Хошимина вынес приговор гражданину РФ Александру Савину. Мужчина приговорен к 18 годам тюрьмы за перевозку кокаина.
Россиянин был задержан в ноябре 2015 года в международном аэропорту Таншоннят, куда мужчина прибыл из ОАЭ. В багаже у 25-летнего гражданина РФ обнаружили 13 пакетов кокаина, которые были вшиты в предметы одежды и спальный мешок. Общий вес наркотика, найденного у россиянина, — около 300 граммов, передает ТАСС.
По словам россиянина, он не знал о наличии наркотика в вещах. Александр заявил, что ему заплатили за перевозку 1000 долларов. В суде не приняли во внимания слова Савина о том, что он не подозревал о наркотиках в багаже.
Между тем в следственном изоляторе Хошимина ожидает решения суда еще одна россиянка по такому же обвинению. Ее задержали в аэропорту осенью 2014 года. В ее вещах нашли пакет с 3 кг кокаина. Но она отрицает свою вину и уверяет, что наркотики ей подбросил знакомый.
Во Вьетнаме действует одно из самых жестких в мире законодательств касательно наркотиков.
По словам россиянина, он не знал о наличии наркотика в вещах. Александр заявил, что ему заплатили за перевозку 1000 долларов. В суде не приняли во внимания слова Савина о том, что он не подозревал о наркотиках в багаже.
Между тем в следственном изоляторе Хошимина ожидает решения суда еще одна россиянка по такому же обвинению. Ее задержали в аэропорту осенью 2014 года. В ее вещах нашли пакет с 3 кг кокаина. Но она отрицает свою вину и уверяет, что наркотики ей подбросил знакомый.
Во Вьетнаме действует одно из самых жестких в мире законодательств касательно наркотиков.
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