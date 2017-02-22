Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 19:37

Россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков

1 комментарий

Россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков

Россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы во Вьетнаме за контрабанду наркотиков

Народный суд города Хошимина вынес приговор гражданину РФ Александру Савину. Мужчина приговорен к 18 годам тюрьмы за перевозку кокаина.

Россиянин был задержан в ноябре 2015 года в международном аэропорту Таншоннят, куда мужчина прибыл из ОАЭ. В багаже у 25-летнего гражданина РФ обнаружили 13 пакетов кокаина, которые были вшиты в предметы одежды и спальный мешок. Общий вес наркотика, найденного у россиянина, — около 300 граммов, передает ТАСС.

По словам россиянина, он не знал о наличии наркотика в вещах. Александр заявил, что ему заплатили за перевозку 1000 долларов. В суде не приняли во внимания слова Савина о том, что он не подозревал о наркотиках в багаже.

Между тем в следственном изоляторе Хошимина ожидает решения суда еще одна россиянка по такому же обвинению. Ее задержали в аэропорту осенью 2014 года. В ее вещах нашли пакет с 3 кг кокаина. Но она отрицает свою вину и уверяет, что наркотики ей подбросил знакомый.

Во Вьетнаме действует одно из самых жестких в мире законодательств касательно наркотиков.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru