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  • 22.02, 19:36
Глава Росгвардии вручил госнаграды сотрудникам ведомства и ветеранам. армия и флот РФ, Москва, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава Росгвардии вручил госнаграды сотрудникам ведомства и ветеранам

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Глава Росгвардии вручил госнаграды сотрудникам ведомства и ветеранам

Глава Росгвардии вручил госнаграды сотрудникам ведомства и ветеранам

Глава Росгвардии вручил госнаграды сотрудникам ведомства и ветеранам

    Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав с наступающим Днем защитника Отечества и вручил государственные награды за смелость и выслугу лет военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, а также ветеранам.

    Двенадцать из них получили награды, подписанные президентом, — это те, кто особенно отличился при выполнении служебно-боевых и оперативно-служебных задач.

    Среди награжденных — старший лейтенант полиции Дмитрий Климанов. Он получил одну из самых почетных наград мирного времени — «За спасение погибавших». На сцене перед коллегами и генералом армии Дмитрий заметно смущался. Говорит: спасать людей было гораздо легче, чем находиться перед переполненным залом и телекамерами. А он, между прочим, вынес из огня пятерых человек.

    Виктор Золотов поздравил личный состав с наступающим Днем защитника Отечества, поблагодарил за службу и отметил, что на бойцов Росгвардии сейчас возлагаются самые ответственные задачи, с которыми они отлично справляются. В подтверждение этому не только награды, но и оценка населения страны.

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