СК посчитал действия стрелявшего в Петербурге пенсионера вынужденной самообороной

В Северной столице возбуждено уголовное дело по факту ограбления со стрельбой на улице Савушкина.
Следственный комитет возбудил дело по статье 162, ч. 2 УК РФ «Разбой». При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что перестрелку на парковке у торгово-офисного центра «Атлантик Сити» они квалифицируют как вынужденная самооборона.
Напомним: сегодня днем двое неизвестных совершили нападение на военного пенсионера на парковке ТЦ в Приморском районе Петербурга. Они пытались ограбить мужчину, похитив портфель с деньгами.
В Северной столице объявлен план «Перехват». Расследование уголовного дела продолжается. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти собирается наградить отставника, давшего отпор грабителям.
Напомним: сегодня днем двое неизвестных совершили нападение на военного пенсионера на парковке ТЦ в Приморском районе Петербурга. Они пытались ограбить мужчину, похитив портфель с деньгами.
В Северной столице объявлен план «Перехват». Расследование уголовного дела продолжается. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти собирается наградить отставника, давшего отпор грабителям.
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