Улицы разбитых фонарей
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 18:06

СК посчитал действия стрелявшего в Петербурге пенсионера вынужденной самообороной

1 комментарий

СК посчитал действия стрелявшего в Петербурге пенсионера вынужденной самообороной

СК посчитал действия стрелявшего в Петербурге пенсионера вынужденной самообороной

В Северной столице возбуждено уголовное дело по факту ограбления со стрельбой на улице Савушкина.

Следственный комитет возбудил дело по статье 162, ч. 2 УК РФ «Разбой». При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что перестрелку на парковке у торгово-офисного центра «Атлантик Сити» они квалифицируют как вынужденная самооборона.

Напомним: сегодня днем двое неизвестных совершили нападение на военного пенсионера на парковке ТЦ в Приморском районе Петербурга. Они пытались ограбить мужчину, похитив портфель с деньгами.

Злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону своей жертвы из травматического оружия, однако мужчина им ответил. Отражая нападение, потерпевший из наградного пистолета Макарова застрелил одного из бандитов. Второй оказался ранен и скрылся с места преступления на темной иномарке.

В Северной столице объявлен план «Перехват». Расследование уголовного дела продолжается. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти собирается наградить отставника, давшего отпор грабителям.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru