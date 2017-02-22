Бомбардир «Зенита» раздал автографы на презентации собственной книги

Издание в формате ЖЗЛ призвано доказать родителям и детям, которые хотят связать свою жизнь с профессиональным спортом, что мечты сбываются.

Лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков в кругу болельщиков представил книгу собственного сочинения. Пятнадцать лет назад звездный нападающий уже дебютировал как писатель. И тогда и сейчас повествование в жанре ЖЗЛ касалось подробностей профессиональной и личной жизни автора.



Не слишком скромное название книги «Лучший», по признанию Кержакова, было навязано ему издателем. Хотя количество страниц в новом произведении почти такое же, как и количество забитых Александром голов — 232. Один из самых привлекательных российских спортсменов рекомендовал новое издание самому широкому кругу читателей, несмотря на возрастной ценз 16 плюс.



Александр Кержаков, нападающий ФК «Зенит»: «Здесь описана правда и только правда. Это книга для родителей, которые хотят отдать детей не только в футбол, но и в спорт. Это книга для тех детей, которые только начинают свои шаги в спорте и умеют хорошо читать. Хотел показать на своем примере, что добиться того, о чем мечтаешь, легко. Главное — в это верить».



Примечательно, что первыми рецензентами «Лучшего» стали Сергей Шнуров и Константин Хабенский. А для болельщиков эта книга в любом случае станет бесценной, особенно подписанная автором.



За два часа разошлась чуть ли не треть тиража в 5 тысяч экземпляров. Выносливость, продемонстрированная футболистом- писателем, напомнила о том, что набивать руку, раздавая автографы поклонникам, не менее ответственно, чем забивать в ворота противника. Как говорится в книге любимого Кержаковым Николая Лескова, русский человек со всем справится.