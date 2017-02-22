В Москве задержан мужчина, угрожавший ножом врачам и пациентам поликлиники

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который угрожал ножом людям в медучреждении на севере столицы.
В управлении вневедомственной охраны сообщили, что сигнал поступил из охраняемой поликлиники №157, расположенной на улице Юннатов в Москве. Мужчина вел себя агрессивно — угрожал ножом медикам и другим пациентам учреждения.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали его. Нападавший оказался 52-летним уроженцем Чувашии.
У мужчины изъяли оружие, а его самого направили на психиатрическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, передает ТАСС.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали его. Нападавший оказался 52-летним уроженцем Чувашии.
У мужчины изъяли оружие, а его самого направили на психиатрическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, передает ТАСС.
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