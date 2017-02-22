Курсанты военно-морского института из Петербурга отрепетировали эвакуацию с корабля

В Морском корпусе Петра Великого журналистам показали, как идет подготовка будущих моряков по нескольким весьма интересным дисциплинам.

Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, самые интересные и востребованные у курсантов корпуса Петра Великого практические занятия — тренировки по управлению кораблем. Компьютерный тренажер позволяет сразу целой группе распределить роли от командира до рулевого и отрабатывать все действия, словно находясь на реальном мостике.



Эти курсанты жаждут бороздить моря и океаны, решать боевые задачи. Понятно, что даже гипотетическая необходимость когда-нибудь экстренно покидать корабль для них немыслима. Но это флот, и приказать могут даже прыгать за борт. Придется выполнять. Невелика наука: шагнуть в бассейн с высоты около пяти метров и в спасжилете доплыть до специального плота. Так посчитает обыватель.



А вот преподаватель военного вуза, словно спортивный судья, внимательно следит, как курсанты группируются, как входят в воду и как затем формируют групповые фигуры. Это такое своеобразное флотское синхронное плавание. Правда, его элементы продиктованы вовсе не соображениями грации.



Алексей Мясников, старший преподаватель кафедры устройства и живучести корабля Морского корпуса Петра Великого: «Чтобы все остались вместе. Т.к. их много, они более заметны сверху при поиске с вертолетов и других летательных аппаратов. И в такой фигуре происходит минимальная отдача тепла.



Расцепились и лицом наружу сформировали аналогичное кольцо. Оно предназначено опять же, чтобы быть заметным снаружи, не потерять находящегося без сознания товарища и ногами в этой фигуре можно отбиваться от различных морских хищников».



Иными словами, наших подготовленных моряков даже акулам нужно бояться. И эти навыки сегодня для флота — вовсе не пустая теория. Ведь российские корабли несут службу в таких морях и океанах, где всяких гадов хоть отбавляй. И хищников, и террористов с пиратами. Так что при любом развитии событий нужно уметь выйти сухим из воды.