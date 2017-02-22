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  • 22.02, 18:06
Петербургские депутаты просят Минприроды спасти полигон «Красный Бор» от катастрофы. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские депутаты просят Минприроды спасти полигон «Красный Бор» от катастрофы

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Петербургские депутаты просят Минприроды спасти полигон «Красный Бор» от катастрофы

Петербургские депутаты просят Минприроды спасти полигон «Красный Бор» от катастрофы

    Обращение к министру Сергею Донскому Заксобрание принято после аннулирования лицензии у печально известного предприятия.

    Сегодня петербургские депутаты попросили министра природных ресурсов Сергея Донского снять мораторий на хранение и обезвреживание опасных отходов с полигона «Красный Бор». Также в запросе парламентариев есть пункт о придании полигону федерального статуса и передачи его на баланс Минприроды.

    Депутаты опасаются, что весенний паводок может привести к экологической катастрофе. Напомним, что после проверки Росприроднадзора у полигона аннулирована лицензия на некоторые виды работ с опасными отходами.

    Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Уже с сегодняшнего дня наше обращение приведет к тому, что начнут приниматься конкретные меры и конкретные результаты будут. Мы не просто обеспокоены, мы бьем в колокола. Мы говорим о том, что эта проблема требует немедленного решения».

    И сегодня Законодательное собрание приняло еще одно решение, согласно которому депутатам разрешено встречаться с избирателями без согласования со Смольным в том случае, если мероприятие проходит в специально отведенном месте и число его участников не превышает 100 человек. Ранее этот вопрос был предметом жаркого спора между единороссами и представителями оппозиционных фракций.

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