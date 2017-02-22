Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией

Угроза «полномасштабной войны» между Россией и Украиной сохраняется. Об этом заявил Пётр Порошенко в ходе выступления на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.
Пётр Порошенко: «Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе — она нависает по всей линии границы с Россией и даже больше».
Порошенко отметил, что в непосредственной близости от украинских границ находятся 50 тысяч российских военных, сотни танков и других видов боевой техники, в том числе корабли и самолеты.
Пётр Порошенко: «Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас».
Для атаки на украинские территории, по словам Порошенко, в любое время может быть использован также российский контингент в Приднестровье.
Летом 2016 года Пётр Порошенко заявлял, что в случае обострения ситуации в Крыму и Донбассе в стране будет введено военное положение и объявлена мобилизация. В сентябре он не исключил «полномасштабного российского вторжения». В начале февраля лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе и выставить агрессором Россию.
Порошенко отметил, что в непосредственной близости от украинских границ находятся 50 тысяч российских военных, сотни танков и других видов боевой техники, в том числе корабли и самолеты.
Пётр Порошенко: «Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас».
Для атаки на украинские территории, по словам Порошенко, в любое время может быть использован также российский контингент в Приднестровье.
Летом 2016 года Пётр Порошенко заявлял, что в случае обострения ситуации в Крыму и Донбассе в стране будет введено военное положение и объявлена мобилизация. В сентябре он не исключил «полномасштабного российского вторжения». В начале февраля лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе и выставить агрессором Россию.
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