Улицы разбитых фонарей
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 18:06

Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией

14 комментариев

Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией

Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией

Угроза «полномасштабной войны» между Россией и Украиной сохраняется. Об этом заявил Пётр Порошенко в ходе выступления на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

Пётр Порошенко: «Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе — она нависает по всей линии границы с Россией и даже больше».

Порошенко отметил, что в непосредственной близости от украинских границ находятся 50 тысяч российских военных, сотни танков и других видов боевой техники, в том числе корабли и самолеты.

Пётр Порошенко: «Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас».

Для атаки на украинские территории, по словам Порошенко, в любое время может быть использован также российский контингент в Приднестровье.

Летом 2016 года Пётр Порошенко заявлял, что в случае обострения ситуации в Крыму и Донбассе в стране будет введено военное положение и объявлена мобилизация. В сентябре он не исключил «полномасштабного российского вторжения». В начале февраля лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе и выставить агрессором Россию.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru