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  • 22.02, 18:06
Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве. Болгария, вандализм, Вторая мировая война, история, памятники, СССР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве

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Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве

Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве

Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве

    Местные информагентства опубликовали фотографии монумента. Сейчас он исписан фашистской символикой и националистическими лозунгами.

    В частности, поверх слов «Слава непобедимой Советской армии — освободительнице» неизвестные вывели красной краской лозунг «Болгария превыше всего». В связи с произошедшим наше посольство направило в МИД страны ноту протеста.

    Идея создания памятника Советской армии на холме Бунарджика возникла в 1947 году. В одну из скал на самой высокой части холма заложили капсулу с посланием будущим поколениям. За год на возведение памятника собрали крупную сумму пожертвований, а на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 10 проектов. В результате победила фигура солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его оружие опущено к земле.

    Созданием памятника занялись Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов под руководством архитектора Николая Марангозова. Памятник был торжественно открыт в 1957 году.

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