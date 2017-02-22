Вандалы осквернили легендарный памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве

Местные информагентства опубликовали фотографии монумента. Сейчас он исписан фашистской символикой и националистическими лозунгами.

В частности, поверх слов «Слава непобедимой Советской армии — освободительнице» неизвестные вывели красной краской лозунг «Болгария превыше всего». В связи с произошедшим наше посольство направило в МИД страны ноту протеста.



Идея создания памятника Советской армии на холме Бунарджика возникла в 1947 году. В одну из скал на самой высокой части холма заложили капсулу с посланием будущим поколениям. За год на возведение памятника собрали крупную сумму пожертвований, а на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 10 проектов. В результате победила фигура солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его оружие опущено к земле.



Созданием памятника занялись Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов под руководством архитектора Николая Марангозова. Памятник был торжественно открыт в 1957 году.