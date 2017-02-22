В Кемерове обрушилась крыша жилого дома

Жильцам дома, в котором произошло обрушение, предоставят временное жилье. Следователи полагают, что крыша дома в Кемерове обвалилась под тяжестью снега.
Следственные органы проводят проверку по факту обрушения крыши в жилом доме в Кемерове.
Пресс-служба СУ СКР по региону: «По предварительной версии, из-за разрыва трубы отопления произошло сильное парообразование, в результате чего под тяжестью намокшего снега часть крыши обрушилась. Проводится доследственная проверка».
ЧП произошло в доме на улице Патриотов. Из-за обрушения крыши на чердак пострадали две верхние квартиры. Внутри в тот момент находились люди, но они успели выбежать на улицу. Никто из жильцов дома в результате случившегося не пострадал. На месте работает полиция и спасатели, передает «Интерфакс».
Дом, в котором обрушилась крыша, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, был построен в 1955 году. В декабре минувшего года его признали аварийным. В нем проживали порядка 50 человек.
Власти Кемерова предоставят временное жилье людям из обрушившегося дома. Им позволят забрать необходимые вещи из квартир в аварийном доме с обрушенной крышей, но только в сопровождении правоохранителей, передает ТАСС.
Пресс-служба СУ СКР по региону: «По предварительной версии, из-за разрыва трубы отопления произошло сильное парообразование, в результате чего под тяжестью намокшего снега часть крыши обрушилась. Проводится доследственная проверка».
ЧП произошло в доме на улице Патриотов. Из-за обрушения крыши на чердак пострадали две верхние квартиры. Внутри в тот момент находились люди, но они успели выбежать на улицу. Никто из жильцов дома в результате случившегося не пострадал. На месте работает полиция и спасатели, передает «Интерфакс».
Дом, в котором обрушилась крыша, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, был построен в 1955 году. В декабре минувшего года его признали аварийным. В нем проживали порядка 50 человек.
Власти Кемерова предоставят временное жилье людям из обрушившегося дома. Им позволят забрать необходимые вещи из квартир в аварийном доме с обрушенной крышей, но только в сопровождении правоохранителей, передает ТАСС.
Комментарии