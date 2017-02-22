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  • 22.02, 18:06

В Кемерове обрушилась крыша жилого дома

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В Кемерове обрушилась крыша жилого дома

В Кемерове обрушилась крыша жилого дома

В Кемерове обрушилась крыша жилого дома
  • Фото: Анастасия Лупина /vk.com

    • Жильцам дома, в котором произошло обрушение, предоставят временное жилье. Следователи полагают, что крыша дома в Кемерове обвалилась под тяжестью снега.

    Следственные органы проводят проверку по факту обрушения крыши в жилом доме в Кемерове.

    Пресс-служба СУ СКР по региону: «По предварительной версии, из-за разрыва трубы отопления произошло сильное парообразование, в результате чего под тяжестью намокшего снега часть крыши обрушилась. Проводится доследственная проверка».

    ЧП произошло в доме на улице Патриотов. Из-за обрушения крыши на чердак пострадали две верхние квартиры. Внутри в тот момент находились люди, но они успели выбежать на улицу. Никто из жильцов дома в результате случившегося не пострадал. На месте работает полиция и спасатели, передает «Интерфакс».

    Дом, в котором обрушилась крыша, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, был построен в 1955 году. В декабре минувшего года его признали аварийным. В нем проживали порядка 50 человек.

    Власти Кемерова предоставят временное жилье людям из обрушившегося дома. Им позволят забрать необходимые вещи из квартир в аварийном доме с обрушенной крышей, но только в сопровождении правоохранителей, передает ТАСС.

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