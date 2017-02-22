Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 16:34

Угонщик грузовика в Барселоне был наркоманом и прилетел из Москвы

комментировать
Угонщик грузовика в Барселоне был наркоманом и прилетел из Москвы

Угонщик грузовика в Барселоне был наркоманом и прилетел из Москвы

Угонщик грузовика в Барселоне был наркоманом и прилетел из Москвы
  • Фото: @CodeAud /twitter.com

    • Гражданин Швеции, накануне угнавший грузовик с бытовым газом в Барселоне, прибыл в Испанию из Москвы, сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что мужчина прибыл в Барселону из российской столицы 20 февраля. Незадолго до инцидента он потратил около 20 тысяч евро на алкоголь, наркотики и проституток. Развлекался он в компании друзей из Швеции.

    Полиция продолжает устанавливать детали произошедшего. По предварительной информации, у автоугонщика имеются проблемы с психикой. Версия теракта на данный момент не рассматривается в качестве основной.

    Ранее сообщалось, что в Барселоне полицейские со стрельбой остановили грузовик, мчавшийся к центру города. В автомобиле находись канистры с бутаном. За время погони злоумышленник успел протаранить несколько других автомобилей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru