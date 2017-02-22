Угонщик грузовика в Барселоне был наркоманом и прилетел из Москвы

Гражданин Швеции, накануне угнавший грузовик с бытовым газом в Барселоне, прибыл в Испанию из Москвы, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что мужчина прибыл в Барселону из российской столицы 20 февраля. Незадолго до инцидента он потратил около 20 тысяч евро на алкоголь, наркотики и проституток. Развлекался он в компании друзей из Швеции.
Полиция продолжает устанавливать детали произошедшего. По предварительной информации, у автоугонщика имеются проблемы с психикой. Версия теракта на данный момент не рассматривается в качестве основной.
Ранее сообщалось, что в Барселоне полицейские со стрельбой остановили грузовик, мчавшийся к центру города. В автомобиле находись канистры с бутаном. За время погони злоумышленник успел протаранить несколько других автомобилей.
Полиция продолжает устанавливать детали произошедшего. По предварительной информации, у автоугонщика имеются проблемы с психикой. Версия теракта на данный момент не рассматривается в качестве основной.
Ранее сообщалось, что в Барселоне полицейские со стрельбой остановили грузовик, мчавшийся к центру города. В автомобиле находись канистры с бутаном. За время погони злоумышленник успел протаранить несколько других автомобилей.
Комментарии