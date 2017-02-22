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  • 22.02, 18:06
Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники». артисты, дети и подростки, знаменитости, кино, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники»

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Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники»

Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники»

Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники»

    Участники грандиозного вокального шоу «Ты супер!», которые готовятся к очередным ответственным выступлениям, получили новую порцию незабываемых впечатлений. Ребят впервые в их жизни пригласили на закрытую премьеру. Фильм «Защитники», который выйдет в широкий прокат только 23 февраля, юным вокалистам лично представили исполнители главных ролей и режиссер картины.

    Совсем недавно им казалось, что закрытые показы — это только для великих. Для киноактрис, например. Или для кинокритиков. А уже сегодня они оказались перед большим экраном не только до премьеры, но и до пресс-показа.

    Анастасия Никитина: «Мне всегда было интересно посмотреть. Я со стороны видела, когда люди приходят, там премьера, фотографируются, а теперь я сама нахожусь на таком мероприятии».

    Их удивляет все, даже кресла в кинозале. Может быть, столичные киноманы и избалованы комфортом, а некоторые участники проекта «Ты супер!» кино смотрели в лучшем случае по телевизору в детдомовском актовом зале.

    Артём Абрамов, участник проекта «Ты супер!»: «Прикольно это выглядит. Классно, как на пляже».

    Анастасия Субботина, участница проекта «Ты супер!»: «Здесь офигенные кресла. Они двигаются. Можно лежать и смотреть, как дома на диване».

    И кто же из них не мечтал о сверхспособностях? Вот и кино как раз про настоящих супергероев. По сценарию еще во времена холодной войны в Советском Союзе создали спецотряд защитников, а теперь настало их время. Эти самые защитники появились перед детьми не только на плоском экране, но и на расстоянии вытянутой руки.

    Актеры, которых уже давно утомили однообразные и скучные пресс-конференции, ответили каждому участнику проекта. Иногда казалось, что непосредственные и наивные детские вопросы просто ставили их в тупик.

    Санжар Мадиев, актер: «Это настолько приятные вопросы. Они намного интереснее тех, которые задают интервьюеры, журналисты. Они спрашивают, а правда ли мы супергерои настоящие. Мне кажется, этот вопрос просто сбивает с ног. Ты умиляешься, не знаешь, что ответить».

    Конечно, дети понимают: это всего лишь кино. Фантастика. Но как же нужны эти самые защитники каждому из них. И это не про супергероев.

    Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Я помню свою семью. Они были нормальные. Я не знаю, из-за чего меня забрали».

    Виталик уже забыл, что мама беспробудно пила. Что отчим однажды не выдержал и ушел из дома. Что он и две его сестренки вдруг стали никому не нужны.

    Виталий Толочкин: «В шесть лет я уехал в интернат, в детский дом».

    Екатерина Фёдорова, сотрудница детского дома: «Витале было сложно, плакал долго, пока привыкал».

    Музыка помогла Виталику быстрее привыкнуть к новой жизни. Сейчас он не так сильно тоскует по дому. Иногда мама звонит ему и обещает приехать. Но пока мальчика навещает только отчим. Виталик по-прежнему зовет его папой и надеется, что когда-нибудь он заберет его домой.

    Виталий Толочкин: «Я хочу жить в семье, с папой, с мамой. Это — моя главная мечта».

    Кажется, сегодня и Виталик, и все участники проекта поняли, что мечты сбываются. Ведь каждый из них — уже супер. Супергерой.

    Смотрите следующий выпуск шоу «Ты супер!» в субботу, 25 февраля, в 20:00. За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно следить с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

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