Участники проекта «Ты супер!» посетили закрытую премьеру фильма «Защитники»

Участники грандиозного вокального шоу «Ты супер!», которые готовятся к очередным ответственным выступлениям, получили новую порцию незабываемых впечатлений. Ребят впервые в их жизни пригласили на закрытую премьеру. Фильм «Защитники», который выйдет в широкий прокат только 23 февраля, юным вокалистам лично представили исполнители главных ролей и режиссер картины.
Совсем недавно им казалось, что закрытые показы — это только для великих. Для киноактрис, например. Или для кинокритиков. А уже сегодня они оказались перед большим экраном не только до премьеры, но и до пресс-показа.
Анастасия Никитина: «Мне всегда было интересно посмотреть. Я со стороны видела, когда люди приходят, там премьера, фотографируются, а теперь я сама нахожусь на таком мероприятии».
Их удивляет все, даже кресла в кинозале. Может быть, столичные киноманы и избалованы комфортом, а некоторые участники проекта «Ты супер!» кино смотрели в лучшем случае по телевизору в детдомовском актовом зале.
Артём Абрамов, участник проекта «Ты супер!»: «Прикольно это выглядит. Классно, как на пляже».
Анастасия Субботина, участница проекта «Ты супер!»: «Здесь офигенные кресла. Они двигаются. Можно лежать и смотреть, как дома на диване».
И кто же из них не мечтал о сверхспособностях? Вот и кино как раз про настоящих супергероев. По сценарию еще во времена холодной войны в Советском Союзе создали спецотряд защитников, а теперь настало их время. Эти самые защитники появились перед детьми не только на плоском экране, но и на расстоянии вытянутой руки.
Актеры, которых уже давно утомили однообразные и скучные пресс-конференции, ответили каждому участнику проекта. Иногда казалось, что непосредственные и наивные детские вопросы просто ставили их в тупик.
Санжар Мадиев, актер: «Это настолько приятные вопросы. Они намного интереснее тех, которые задают интервьюеры, журналисты. Они спрашивают, а правда ли мы супергерои настоящие. Мне кажется, этот вопрос просто сбивает с ног. Ты умиляешься, не знаешь, что ответить».
Конечно, дети понимают: это всего лишь кино. Фантастика. Но как же нужны эти самые защитники каждому из них. И это не про супергероев.
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Я помню свою семью. Они были нормальные. Я не знаю, из-за чего меня забрали».
Виталик уже забыл, что мама беспробудно пила. Что отчим однажды не выдержал и ушел из дома. Что он и две его сестренки вдруг стали никому не нужны.
Виталий Толочкин: «В шесть лет я уехал в интернат, в детский дом».
Екатерина Фёдорова, сотрудница детского дома: «Витале было сложно, плакал долго, пока привыкал».
Музыка помогла Виталику быстрее привыкнуть к новой жизни. Сейчас он не так сильно тоскует по дому. Иногда мама звонит ему и обещает приехать. Но пока мальчика навещает только отчим. Виталик по-прежнему зовет его папой и надеется, что когда-нибудь он заберет его домой.
Виталий Толочкин: «Я хочу жить в семье, с папой, с мамой. Это — моя главная мечта».
Кажется, сегодня и Виталик, и все участники проекта поняли, что мечты сбываются. Ведь каждый из них — уже супер. Супергерой.
Смотрите следующий выпуск шоу «Ты супер!» в субботу, 25 февраля, в 20:00. За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно следить с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Анастасия Никитина: «Мне всегда было интересно посмотреть. Я со стороны видела, когда люди приходят, там премьера, фотографируются, а теперь я сама нахожусь на таком мероприятии».
Их удивляет все, даже кресла в кинозале. Может быть, столичные киноманы и избалованы комфортом, а некоторые участники проекта «Ты супер!» кино смотрели в лучшем случае по телевизору в детдомовском актовом зале.
Артём Абрамов, участник проекта «Ты супер!»: «Прикольно это выглядит. Классно, как на пляже».
Анастасия Субботина, участница проекта «Ты супер!»: «Здесь офигенные кресла. Они двигаются. Можно лежать и смотреть, как дома на диване».
И кто же из них не мечтал о сверхспособностях? Вот и кино как раз про настоящих супергероев. По сценарию еще во времена холодной войны в Советском Союзе создали спецотряд защитников, а теперь настало их время. Эти самые защитники появились перед детьми не только на плоском экране, но и на расстоянии вытянутой руки.
Актеры, которых уже давно утомили однообразные и скучные пресс-конференции, ответили каждому участнику проекта. Иногда казалось, что непосредственные и наивные детские вопросы просто ставили их в тупик.
Санжар Мадиев, актер: «Это настолько приятные вопросы. Они намного интереснее тех, которые задают интервьюеры, журналисты. Они спрашивают, а правда ли мы супергерои настоящие. Мне кажется, этот вопрос просто сбивает с ног. Ты умиляешься, не знаешь, что ответить».
Конечно, дети понимают: это всего лишь кино. Фантастика. Но как же нужны эти самые защитники каждому из них. И это не про супергероев.
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Я помню свою семью. Они были нормальные. Я не знаю, из-за чего меня забрали».
Виталик уже забыл, что мама беспробудно пила. Что отчим однажды не выдержал и ушел из дома. Что он и две его сестренки вдруг стали никому не нужны.
Виталий Толочкин: «В шесть лет я уехал в интернат, в детский дом».
Екатерина Фёдорова, сотрудница детского дома: «Витале было сложно, плакал долго, пока привыкал».
Музыка помогла Виталику быстрее привыкнуть к новой жизни. Сейчас он не так сильно тоскует по дому. Иногда мама звонит ему и обещает приехать. Но пока мальчика навещает только отчим. Виталик по-прежнему зовет его папой и надеется, что когда-нибудь он заберет его домой.
Виталий Толочкин: «Я хочу жить в семье, с папой, с мамой. Это — моя главная мечта».
Кажется, сегодня и Виталик, и все участники проекта поняли, что мечты сбываются. Ведь каждый из них — уже супер. Супергерой.
Смотрите следующий выпуск шоу «Ты супер!» в субботу, 25 февраля, в 20:00. За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно следить с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
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