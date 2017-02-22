Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Президент утвердил закон о бессрочной приватизации жилья в России. Ранее в текущем месяце он был принят Государственной думой и Совфедом.
Владимир Путин подписал документ о бессрочной приватизации жилья, об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Бесплатная приватизация жилья в России должна была завершиться 1 марта 2017 года. Но затем появилось предложение продлить ее сроки до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе лиц, которые подлежат переселению из аварийных домов, детей сирот и крымчан.
Но, согласно утвержденной главой государства редакции закона, бесплатно и бессрочно приватизировать жилье смогут все россияне.
Бесплатная приватизация жилья в России должна была завершиться 1 марта 2017 года. Но затем появилось предложение продлить ее сроки до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе лиц, которые подлежат переселению из аварийных домов, детей сирот и крымчан.
Но, согласно утвержденной главой государства редакции закона, бесплатно и бессрочно приватизировать жилье смогут все россияне.
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