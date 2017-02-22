В Москве задержали мать, бросившую новорожденного ребенка на улице

Сотрудники полиции задержали женщину, которая на прошлой оставила своего ребенка на уличном подоконнике дома на Ленинском проспекте в столице.
В столичном главке МВД заявили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Пресс-служба главка МВД по Москве: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую».
В полиции уточнили, что задержанная — 34-летняя приезжая из Средней Азии. Уже установлено, что бросившая ребенка женщина — его мать. В полиции уверены, что она оставила новорожденного на улице умышленно.
Ребенка обнаружили на подоконнике первого этажа дома на Ленинском проспекте 13 февраля. Младенец азиатской внешности был укутан в пеленку-конверт. Новорожденному на вид было не больше 10 дней от роду. Его доставили в одну из столичных клиник.
Пресс-служба главка МВД по Москве: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую».
В полиции уточнили, что задержанная — 34-летняя приезжая из Средней Азии. Уже установлено, что бросившая ребенка женщина — его мать. В полиции уверены, что она оставила новорожденного на улице умышленно.
Ребенка обнаружили на подоконнике первого этажа дома на Ленинском проспекте 13 февраля. Младенец азиатской внешности был укутан в пеленку-конверт. Новорожденному на вид было не больше 10 дней от роду. Его доставили в одну из столичных клиник.
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