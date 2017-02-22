Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля

МИД РФ сообщил о дате и месте похорон постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося в понедельник в
Нью-Йорке.
Согласно сообщению дипведомства, церемония прощания с дипломатом пройдет 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище. Похороны назначены на 13:00.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 23 февраля гроб с телом Виталия Чуркина будет доставлен в Россию. Перед этим в Нью-Йорке с дипломатом простятся коллеги по дипломатическому корпусу и ООН.
скончался в понедельник в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Точную причину американские медики обещают назвать через несколько недель.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 23 февраля гроб с телом Виталия Чуркина будет доставлен в Россию. Перед этим в Нью-Йорке с дипломатом простятся коллеги по дипломатическому корпусу и ООН.
скончался в понедельник в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Точную причину американские медики обещают назвать через несколько недель.
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