Слепой москвич через суд разводится с избивавшей его женой

Сегодня в суде Ильяс Салеев пытается раз и навсегда разорвать брачные узы. Он не видел, как она пришла, но почувствовал. Прежде всего — страх. Ведь законная супруга, с которой инвалид по зрению Ильяс Салеев хочет расторгнуть брак, на протяжении нескольких лет, по словам мужчины, издевалась над ним и избивала.
В зале суда мужчина, добивающийся расторжения брака, появился с группой поддержки — с друзьями и родственниками.
Ильяс Салеев: «Вот она меня порезала, вот шрамы. Сейчас звонки с угрозами. Опасаюсь за свою жизнь».
А ведь начиналась эта история в 2014 году, как сказка. В него, инвалида, влюбилась молодая женщина — гражданка Узбекистана Зубайда. Она стала настоящим лучом света в темном царстве. Отношения развивались стремительно. Загс. Прописка. Ради супруги мужчина продал свою квартиру в центре и перебрался на окраину Москвы.
О том, что в семейной жизни что-то идет не так, родственники узнали лишь через год. Ильяс позвонил и рассказал, что Зубайда избила его и спрятала инсулин. Когда приехала сестра, дверь в квартиру оказалась заперта. Спасателям пришлось ее вскрывать. Избитого и истощенного инвалида срочно госпитализировали.
Тогда же родные мужчины узнали о профессии избранницы Ильяса, которая в журнале для взрослых предлагала свои услуги. А затем и о брачном контракте, на заключении которого настояла его жена. По нему квартира в случае смерти мужа достается именно ей. Выйдя из больницы, Ильяс подал заявление на расторжение брака. Но получил отказ. Тогда начались угрозы. По словам первой супруги Ильяса Рамили, Зубайда грозилась убить их ребенка.
При этом сам Ильяс даже не помнит, как именно подписывал тот договор. После многочисленных издевательств и побоев все справки адвокат принесла на заседание. Ильясу потребовалось долгое лечение. Из-за запущенной трофической язвы пришлось ампутировать ступню.
Пока в его квартире хозяйничает Зубайда. Она вывозит из дома различные вещи в увесистых сумках. При этом уверяет, что мужа любит и разводится не хочет. Однако родственники уверены, что женщина изначально все спланировала.
Подробности — видеоматериале.
Ильяс Салеев: «Вот она меня порезала, вот шрамы. Сейчас звонки с угрозами. Опасаюсь за свою жизнь».
А ведь начиналась эта история в 2014 году, как сказка. В него, инвалида, влюбилась молодая женщина — гражданка Узбекистана Зубайда. Она стала настоящим лучом света в темном царстве. Отношения развивались стремительно. Загс. Прописка. Ради супруги мужчина продал свою квартиру в центре и перебрался на окраину Москвы.
О том, что в семейной жизни что-то идет не так, родственники узнали лишь через год. Ильяс позвонил и рассказал, что Зубайда избила его и спрятала инсулин. Когда приехала сестра, дверь в квартиру оказалась заперта. Спасателям пришлось ее вскрывать. Избитого и истощенного инвалида срочно госпитализировали.
Тогда же родные мужчины узнали о профессии избранницы Ильяса, которая в журнале для взрослых предлагала свои услуги. А затем и о брачном контракте, на заключении которого настояла его жена. По нему квартира в случае смерти мужа достается именно ей. Выйдя из больницы, Ильяс подал заявление на расторжение брака. Но получил отказ. Тогда начались угрозы. По словам первой супруги Ильяса Рамили, Зубайда грозилась убить их ребенка.
При этом сам Ильяс даже не помнит, как именно подписывал тот договор. После многочисленных издевательств и побоев все справки адвокат принесла на заседание. Ильясу потребовалось долгое лечение. Из-за запущенной трофической язвы пришлось ампутировать ступню.
Пока в его квартире хозяйничает Зубайда. Она вывозит из дома различные вещи в увесистых сумках. При этом уверяет, что мужа любит и разводится не хочет. Однако родственники уверены, что женщина изначально все спланировала.
Подробности — видеоматериале.
Комментарии