Избивавшая престарелого изобретателя сиделка получила три года колонии

Сегодня в подмосковном Чехове суд огласил приговор женщине, которая должна была ухаживать за пенсионером, но вместо этого лишь издевалась над ним.
Сиделка, которую признали виновной в истязании советского изобретателя Владимира Брувера, в суде вместо раскаяния демонстрировала полное безразличие к процессу. Публичным извинениям предпочла молчание. Родственники ученого другого от нее и не ждали. Месимба Аджелялова целый год была с ними мила и вежлива и в то же время, когда никто не видел, избивала пожилого человека.
Инна Сладкова, дочь Владимира Брувера: «И она не просто его била, наносила ему физическую боль. Она его вырубала до потери сознания, и он оставался в лежачем состоянии».
Это теперь родные знают, что сиделка превратила в настоящий ад жизнь 76-летнего пенсионера. Она должна была кормить его, вовремя давать лекарства, соблюдать гигиену. Но состояние ученого только ухудшалось. До нее, судя по кадрам из семейного архива, он танцевал на семейных праздниках, передвигался самостоятельно. С трудом, но мог разговаривать. И вдруг в течение года стал ко всему безразличен, отказывался вставать с кровати.
Родственники установили камеры и ужаснулись увиденному на записях. Стоило дочери Брувера выйти за порог, как Аджелялова начинала бить беззащитного пенсионера, толкала, сбрасывала с кровати, таскала по полу. И все это сопровождалось бранью.
Сейчас Владимир Брувер проходит обследование у врачей. Ему назначен курс лечения. Ученый чувствует себя намного лучше, но медики не уверены, что он когда-нибудь сможет вернуться в прежнюю форму.
Проблемы со здоровьем у Владимира Брувера начались в 2015 году после сложнейшей операции на головном мозге. Советскому изобретателю, лауреату госпремий, создававшему приборы для металлургии, поставили диагноз: болезнь Альцгеймера и прогрессирующая болезнь Паркинсона. Врачи рекомендовали пенсионеру жить за городом, подальше от Москвы. Он переехал на дачу.
Присматривать за ним каждый день родственники не могли, тогда и решили нанять сиделку. Она представилась Анной, заявила, что есть медицинское образование — вся информация оказалась неправдой. В последнем слове обвиняемая не просила прощения, не говорила о раскаянии. В итоге суд решил, что Месимба Аджелялова отправится в колонию общего режима. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.
Инна Сладкова, дочь Владимира Брувера: «И она не просто его била, наносила ему физическую боль. Она его вырубала до потери сознания, и он оставался в лежачем состоянии».
Это теперь родные знают, что сиделка превратила в настоящий ад жизнь 76-летнего пенсионера. Она должна была кормить его, вовремя давать лекарства, соблюдать гигиену. Но состояние ученого только ухудшалось. До нее, судя по кадрам из семейного архива, он танцевал на семейных праздниках, передвигался самостоятельно. С трудом, но мог разговаривать. И вдруг в течение года стал ко всему безразличен, отказывался вставать с кровати.
Родственники установили камеры и ужаснулись увиденному на записях. Стоило дочери Брувера выйти за порог, как Аджелялова начинала бить беззащитного пенсионера, толкала, сбрасывала с кровати, таскала по полу. И все это сопровождалось бранью.
Сейчас Владимир Брувер проходит обследование у врачей. Ему назначен курс лечения. Ученый чувствует себя намного лучше, но медики не уверены, что он когда-нибудь сможет вернуться в прежнюю форму.
Проблемы со здоровьем у Владимира Брувера начались в 2015 году после сложнейшей операции на головном мозге. Советскому изобретателю, лауреату госпремий, создававшему приборы для металлургии, поставили диагноз: болезнь Альцгеймера и прогрессирующая болезнь Паркинсона. Врачи рекомендовали пенсионеру жить за городом, подальше от Москвы. Он переехал на дачу.
Присматривать за ним каждый день родственники не могли, тогда и решили нанять сиделку. Она представилась Анной, заявила, что есть медицинское образование — вся информация оказалась неправдой. В последнем слове обвиняемая не просила прощения, не говорила о раскаянии. В итоге суд решил, что Месимба Аджелялова отправится в колонию общего режима. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.
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