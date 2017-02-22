Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговоры

Суд в Самаре огласил приговоры четверым обвиняемым в массовом убийстве. Подозреваемых доставили на заседание с двухчасовым опозданием.
Сложности не закончились и после прибытия подсудимых. Один из них попросил вызвать ему скорую помощь. Но прибывшие медики не выявили никаких проблем с состоянием здоровья у подозреваемого.
В ходе слушания подозреваемые раскаялись в содеянном и признали свою вину. Однако это не помогло им смягчить наказания. Суд приговорил двоих убийц к пожизненным срокам, еще двоих — к 25 и 26 годам лишения свободы соответственно, передает РИА Новости. Именно на таких сроках для подсудимых настаивала прокуратура.
Михаил Кондаков, судья: «С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева — к 25 годам, Зохрабова — к 26 годам лишения свободы».
Массовое убийство произошло в апреле минувшего года. Тело экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта, его жены, родителей и еще двоих родственников обнаружили утром 24 апреля в их доме в поселке Ивашевка. Выжить при нападении удалось только семилетней племяннице полковника. Нападавшие забили шестерых спящих человек палками до смерти. Сыщикам удалось задержать четверых подозреваемых уже через несколько дней после нападения. Судебный процесс прошел в закрытом режиме по просьбе родных Гошта.
В ходе слушания подозреваемые раскаялись в содеянном и признали свою вину. Однако это не помогло им смягчить наказания. Суд приговорил двоих убийц к пожизненным срокам, еще двоих — к 25 и 26 годам лишения свободы соответственно, передает РИА Новости. Именно на таких сроках для подсудимых настаивала прокуратура.
Михаил Кондаков, судья: «С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева — к 25 годам, Зохрабова — к 26 годам лишения свободы».
Массовое убийство произошло в апреле минувшего года. Тело экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта, его жены, родителей и еще двоих родственников обнаружили утром 24 апреля в их доме в поселке Ивашевка. Выжить при нападении удалось только семилетней племяннице полковника. Нападавшие забили шестерых спящих человек палками до смерти. Сыщикам удалось задержать четверых подозреваемых уже через несколько дней после нападения. Судебный процесс прошел в закрытом режиме по просьбе родных Гошта.
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