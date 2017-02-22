Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода на западе Москвы

Стритрейсер Вартан Саркисов задержан на 48 часов. За это время полиция планирует подготовить необходимые материалы для его ареста.
В полиции сообщили, что в настоящее время с предполагаемым виновником смертельного ДТП проводятся необходимые следственные действия, передает ТАСС.
Юрий Титов, врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве: «В порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении ДТП на улице Мосфильмовская, в результате которого погиб пешеход».
Авария произошла 19 февраля в 6:50 возле дома №34 на Мосфильмовской улице. Porsche Cayenne, за рулем которого находился Саркисов, сбил пешехода, провез его на капоте около 300 метров по дороге, а затем врезался в припаркованные авто.
Попавший под колеса Porsche пешеход погиб на месте. Водитель иномарки попытался скрыться с места смертельной аварии, но его схватили прибывшие на место сотрудники ДПС.
В отношении 26-летнего стритрейсера Саркисова, сына бизнес-леди, живущей в Лондоне, возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
зафиксировала смертельное ДТП. Предположительно, ститрейсер ехал со смотровой площадки Воробьёвых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики. В соцсетях есть информация, что в списке друзей Саркисова — скандально известная автогонщица Мара Багдасарян.
Юрий Титов, врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве: «В порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении ДТП на улице Мосфильмовская, в результате которого погиб пешеход».
Авария произошла 19 февраля в 6:50 возле дома №34 на Мосфильмовской улице. Porsche Cayenne, за рулем которого находился Саркисов, сбил пешехода, провез его на капоте около 300 метров по дороге, а затем врезался в припаркованные авто.
Попавший под колеса Porsche пешеход погиб на месте. Водитель иномарки попытался скрыться с места смертельной аварии, но его схватили прибывшие на место сотрудники ДПС.
В отношении 26-летнего стритрейсера Саркисова, сына бизнес-леди, живущей в Лондоне, возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
зафиксировала смертельное ДТП. Предположительно, ститрейсер ехал со смотровой площадки Воробьёвых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики. В соцсетях есть информация, что в списке друзей Саркисова — скандально известная автогонщица Мара Багдасарян.
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