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  • 22.02, 15:04

Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода на западе Москвы

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Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода на западе Москвы

Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода на западе Москвы

Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода на западе Москвы

Стритрейсер Вартан Саркисов задержан на 48 часов. За это время полиция планирует подготовить необходимые материалы для его ареста.

В полиции сообщили, что в настоящее время с предполагаемым виновником смертельного ДТП проводятся необходимые следственные действия, передает ТАСС.

Юрий Титов, врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве: «В порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении ДТП на улице Мосфильмовская, в результате которого погиб пешеход».

Авария произошла 19 февраля в 6:50 возле дома №34 на Мосфильмовской улице. Porsche Cayenne, за рулем которого находился Саркисов, сбил пешехода, провез его на капоте около 300 метров по дороге, а затем врезался в припаркованные авто.

Попавший под колеса Porsche пешеход погиб на месте. Водитель иномарки попытался скрыться с места смертельной аварии, но его схватили прибывшие на место сотрудники ДПС.

В отношении 26-летнего стритрейсера Саркисова, сына бизнес-леди, живущей в Лондоне, возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, Саркисов ехал по Мосфильмовской улице со значительным превышением скорости. Он сбил мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Камера зафиксировала смертельное ДТП. Предположительно, ститрейсер ехал со смотровой площадки Воробьёвых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики. В соцсетях есть информация, что в списке друзей Саркисова — скандально известная автогонщица Мара Багдасарян.

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