Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке

Сегодня Липецкий областной суд начнет рассматривать запутанное дело об опеке над 10-летним мальчиком. Его отправили в приют по просьбе родной матери. Женщина сделала это, чтобы отобрать ребенка у бабушки, которая воспитывала его с рождения, но не была законным опекуном. Жить с родителями маленький Женя не хочет.

Мальчик с рождения жил с бабушкой, мать Жени хотела оставить его в роддоме, кто его отец — неизвестно. По словам родных, отношения сына и матери не складывались, она периодически била ребенка. После очередного избиения возбудили уголовное дело. Просьбы бабушки к органам опеки ограничить ее агрессивную дочь в родительских правах закончились тем, что мальчика забрали в приют, несмотря на протесты врачей и полиции.



Светлана Гайтерова заявила, что сделает все, чтобы ребенок не жил с бабушкой. Забрать сына решила после возбуждения уголовного дела против нее. В загсе она изменила фамилию ребенка, записав его на мужа.



Правозащитники считают, что такое усыновление незаконно. Сотрудники органов опеки и реабилитационного центра отказываются обсуждать решение об изъятии ребенка у бабушки, которая фактически заменила ему мать.



Женя уже больше месяца находится в реабилитационном центре. Мобильный телефон у него отобрали, встречи с любимой бабушкой категорически запрещены. Она считает, что вместо помощи ребенок здесь получил тяжелую психологическую травму.



Елена Рогачёва просит вмешаться в ситуацию уполномоченного по правам ребенка при президенте, удерживание внука в реабилитационном центре считает насилием. В районной прокуратуре дать оценку действиям органов опеки отказались, заявив, что дело слишком запутано. До решения суда Женя будет изолирован от родственников.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.