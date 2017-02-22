Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 15:04
Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке. дети и подростки, Липецкая область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке

комментировать
Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке

Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке

Липчанка отправила сына в приют, чтобы насолить воспитывавшей его бабушке

    Сегодня Липецкий областной суд начнет рассматривать запутанное дело об опеке над 10-летним мальчиком. Его отправили в приют по просьбе родной матери. Женщина сделала это, чтобы отобрать ребенка у бабушки, которая воспитывала его с рождения, но не была законным опекуном. Жить с родителями маленький Женя не хочет.

    Мальчик с рождения жил с бабушкой, мать Жени хотела оставить его в роддоме, кто его отец — неизвестно. По словам родных, отношения сына и матери не складывались, она периодически била ребенка. После очередного избиения возбудили уголовное дело. Просьбы бабушки к органам опеки ограничить ее агрессивную дочь в родительских правах закончились тем, что мальчика забрали в приют, несмотря на протесты врачей и полиции.

    Светлана Гайтерова заявила, что сделает все, чтобы ребенок не жил с бабушкой. Забрать сына решила после возбуждения уголовного дела против нее. В загсе она изменила фамилию ребенка, записав его на мужа.

    Правозащитники считают, что такое усыновление незаконно. Сотрудники органов опеки и реабилитационного центра отказываются обсуждать решение об изъятии ребенка у бабушки, которая фактически заменила ему мать.

    Женя уже больше месяца находится в реабилитационном центре. Мобильный телефон у него отобрали, встречи с любимой бабушкой категорически запрещены. Она считает, что вместо помощи ребенок здесь получил тяжелую психологическую травму.

    Елена Рогачёва просит вмешаться в ситуацию уполномоченного по правам ребенка при президенте, удерживание внука в реабилитационном центре считает насилием. В районной прокуратуре дать оценку действиям органов опеки отказались, заявив, что дело слишком запутано. До решения суда Женя будет изолирован от родственников.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru