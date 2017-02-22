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  • 22.02, 15:04
ФСБ задержала в Саратове крупных поставщиков оружия: эксклюзив. задержание, криминал, оружие, Саратов, ФСБ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФСБ задержала в Саратове крупных поставщиков оружия: эксклюзив

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ФСБ задержала в Саратове крупных поставщиков оружия: эксклюзив

ФСБ задержала в Саратове крупных поставщиков оружия: эксклюзив

ФСБ задержала в Саратове крупных поставщиков оружия: эксклюзив

    В Саратове сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию крупнейших поставщиков оружия на местном черном рынке. В распоряжении НТВ оказались эксклюзивные кадры задержания.

    Встреча с продавцом оружия прошла в лучших традициях шпионских боевиков — рядом с одним из кафе покупатель незаметно передал деньги, а продавец — товар. Уже через несколько минут после того, как мужчины отправились отмечать сделку, в кафе ворвался спецназ ФСБ.

    На задержание подозреваемых ушло не больше минуты. Бойцы спецназа старались действовать максимально жестко, поскольку при себе у торговцев могло оказаться еще несколько гранат и от взрывов могли пострадать гражданские. Известно, что группа торговцев оружием была интернациональной — в нее входили граждане Таджикистана и России.

    Позже в квартире одного из фигурантов оперативники обнаружили еще несколько пистолетов, патроны и гранаты. Сам задержанный заявил, что никогда не видел, что хранится на антресолях в его квартире.

    По словам сотрудников ФСБ, группировка действовала в Саратовской области на протяжении нескольких месяцев. При этом все торговцы оружием были достаточно молоды и, судя по всему, слишком неопытны — все это время за ними пристально наблюдали спецслужбы. Сейчас выясняется, кто и откуда поставлял подозреваемым смертоносный товар.

    Против всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт оружия», им грозит до шести лет колонии. Не исключено, что в процессе следствия сыщики установят их причастность к другим преступлениям.

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