На мать непривитой школьницы из Ярославской области подали в суд

В городе Данилов под Ярославлем произошел конфликт между родителями школьницы и учителями. Сегодня в него вмешались сотрудники Роспотребнадзора.

Мать школьницы уверяет, что ее дочь уже полгода не посещает занятия, так как ее просто не пускают на уроки. Такое решение, по словам женщины, приняла директор учебного заведения из-за того, что ученица не привита от полиомиелита и рискует заразиться. Школьницу отстранили от занятий, а ее мать обвинили в плохом воспитании ребенка.



Наталья Юдина, мать школьницы: «На меня был составлен протокол об административном правонарушении, который рассматривала комиссия по защите несовершеннолетних и их прав Даниловской администрации. И меня признали виновной, вынесли мне предупреждение».



Изучив все пункты СанПиНа, Наталья решила отстаивать права ребенка и написала запрос в Роспотребнадзор. Там ответили, что никаких препятствий для совместного обучения привитых и непривитых детей нет. Достаточно соблюсти элементарные правила.



После вмешательства Роспотребнадзора в январе — впервые с начала учебного года — девочке разрешили надеть школьную форму и прийти на учебу. Но отступать директор, как выяснилось, была не намерена. И недавно перед Натальей снова поставили ультиматум: либо она соглашается на вакцину, либо девочка идет в другую школу.



Такого же мнения придерживаются и в управлении образования. Только там решили пойти еще дальше: на маму первоклассницы подали иск в суд с требованием перевести девочку в другое учебное заведение.



Подробности — в видеоматериале.