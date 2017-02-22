Россиянки массово жалуются на нашествие «охотников за ягодицами»

В Сыктывкаре женщина обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор, потому что увидела на чужой страничке в Интернете свою выдающуюся часть тела. Между тем «охотники за ягодицами» объявились и в других регионах.

99 женщины

Интернет

соцсети

фото

Фотографы выискивают объекты в общественных местах. Девушки и не подозревают, что их снимают. В правоохранительных органах уже начали проверку.



Фотоохота на девушек с формами идет по всей России. Мужчины выслеживают обладательниц незаурядных данных, тайком делают снимки, размещают в специальных группах в соцсетях. И уже там участники дают волю эмоциям.



Некоторые с научной точностью пытаются оценить объект исследования по шкале от 1 до 10. Находятся и те, кто просит хозяйку округлостей откликнуться для знакомства. Поиск жертв идет всюду: магазины, спортзалы, клубы. Обычная прогулка может закончиться для привлекательной дамы весьма сомнительным пиаром.



Между тем разговор может идти не только о низкой художественной ценности фотографий, но еще и о составе преступления, говорят юристы. По сути, то, чем занимаются «ловцы ягодиц», противоречит и конституции, и уголовному кодексу. А авторов снимков через суд можно заставить включить заднюю и потребовать удалить художества из Интернета.



Тем временем заложницы неловкой ситуации по-своему начали бороться с любителями пятых точек. Они создают сетевые петиции и призывают женщин не носить обтягивающие наряды, чтобы не провоцировать доморощенных папарацци.