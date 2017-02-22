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  • 22.02, 13:32

В МИД РФ ответили на призыв Киева лишить Россию права вето в СБ ООН

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В МИД РФ ответили на призыв Киева лишить Россию права вето в СБ ООН

В МИД РФ ответили на призыв Киева лишить Россию права вето в СБ ООН

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинским властям следует решить свои внутренние проблемы в стране, прежде чем выступать с подобными инициативами.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина. НТВ.Ru вел прямую трансляцию брифинга Марии Захаровой.

Мария Захарова: «Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов».

Захарова отметила, что пока международные механизмы «без господина Климкина и так работают неплохо». Поэтому министру иностранных дел Украины следует сосредоточиться на том, что происходит в его стране.

Мария Захарова: «Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам».

Климкин предложил лишить Россию права вето — возможности блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию, которым наделены все пять постоянных членов (РФ, США, Китай, Франция и Великобритания). Глава МИД Украины также назвал постоянное членство РФ в СБ ООН «фундаментальной проблемой» и заявил, что Москва виновна в разжигании конфликтов в Европе.

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