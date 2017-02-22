В Минобороны Армении допустили применение закупленных у России «Искандеров»

Министр обороны Армении Виген Саркисян уточнил, что Ереван рассматривает «Искандеры» как оружие сдерживания и гарантированного удара, если такая необходимость возникнет.
Глава Минобороны Армении добавил, что решение о применении приобретенных у России «Искандеров» будет приниматься в зависимости от развития ситуации, передает РИА Новости.
Виген Саркисян: «То, что „Искандеры“ поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью».
Саркисян отказался раскрывать условия и сумму, которую Армения заплатила России за «Искандеры», сославшись на секретность этой информации. Министр подчеркнул, что параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно будет применено.
Виген Саркисян: «Соответственно, решение о применении „Искандеров“ будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания».
По его мнению, «Искандеры» — это оружие, которое должно остудить «любую горячую голову в плане принятия решений».
«Искандеры» впервые продемонстрировали в Ереване 21 сентября минувшего года на военном параде в честь 25-летия независимости Армении.
Виген Саркисян: «То, что „Искандеры“ поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью».
Саркисян отказался раскрывать условия и сумму, которую Армения заплатила России за «Искандеры», сославшись на секретность этой информации. Министр подчеркнул, что параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно будет применено.
Виген Саркисян: «Соответственно, решение о применении „Искандеров“ будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания».
По его мнению, «Искандеры» — это оружие, которое должно остудить «любую горячую голову в плане принятия решений».
«Искандеры» впервые продемонстрировали в Ереване 21 сентября минувшего года на военном параде в честь 25-летия независимости Армении.
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