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  • 22.02, 13:32

В Минобороны Армении допустили применение закупленных у России «Искандеров»

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  • Фото РИА Новости, Сергей Орлов
В Минобороны Армении допустили применение закупленных у России «Искандеров»

В Минобороны Армении допустили применение закупленных у России «Искандеров»

В Минобороны Армении допустили применение закупленных у России «Искандеров»
  • Фото РИА Новости, Сергей Орлов

    • Министр обороны Армении Виген Саркисян уточнил, что Ереван рассматривает «Искандеры» как оружие сдерживания и гарантированного удара, если такая необходимость возникнет.

    Глава Минобороны Армении добавил, что решение о применении приобретенных у России «Искандеров» будет приниматься в зависимости от развития ситуации, передает РИА Новости.

    Виген Саркисян: «То, что „Искандеры“ поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью».

    Саркисян отказался раскрывать условия и сумму, которую Армения заплатила России за «Искандеры», сославшись на секретность этой информации. Министр подчеркнул, что параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно будет применено.

    Виген Саркисян: «Соответственно, решение о применении „Искандеров“ будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания».

    По его мнению, «Искандеры» — это оружие, которое должно остудить «любую горячую голову в плане принятия решений».

    «Искандеры» впервые продемонстрировали в Ереване 21 сентября минувшего года на военном параде в честь 25-летия независимости Армении.

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