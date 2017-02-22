В Красноярске осужден распространитель контрафактного алкоголя

Евгений Литвинов признан виновным по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц».
Следствие установило, что в период с января 2013 по ноябрь 2015-го Литвинов в Красноярске закупал оптом опасную спиртосодержащую жидкость. В ее составе был метиловый спирт. Жидкость заливали в бутылки известных алкогольных марок. Он перепродал ее троим распространителям Денису Песегову, Дмитрию Истомину и Денису Комогорцеву, которые занимались ее дальнейший реализацией в городе.
От употребления этой жидкости скончались восемь человек, еще 25 получили тяжелые отравления. Литвинов в ходе расследования дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
По решению суда Литвинову назначено четыре с половиной года в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, сообщили в СК по региону.
От употребления этой жидкости скончались восемь человек, еще 25 получили тяжелые отравления. Литвинов в ходе расследования дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
По решению суда Литвинову назначено четыре с половиной года в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, сообщили в СК по региону.
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