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  • 22.02, 13:32

В Красноярске осужден распространитель контрафактного алкоголя

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В Красноярске осужден распространитель контрафактного алкоголя

В Красноярске осужден распространитель контрафактного алкоголя

Евгений Литвинов признан виновным по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц».

Следствие установило, что в период с января 2013 по ноябрь 2015-го Литвинов в Красноярске закупал оптом опасную спиртосодержащую жидкость. В ее составе был метиловый спирт. Жидкость заливали в бутылки известных алкогольных марок. Он перепродал ее троим распространителям Денису Песегову, Дмитрию Истомину и Денису Комогорцеву, которые занимались ее дальнейший реализацией в городе.

От употребления этой жидкости скончались восемь человек, еще 25 получили тяжелые отравления. Литвинов в ходе расследования дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

По решению суда Литвинову назначено четыре с половиной года в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, сообщили в СК по региону.

СК РФ по Красноярскому краю: «Ранее судом к лишению свободы был приговорен Комогорцев, а в отношении остальных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу».

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