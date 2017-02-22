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  • 22.02, 13:32
Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах. Великобритания, СМИ, курьезы, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах

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Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах

Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах

Британские СМИ высмеяли Бориса Джонсона в красных шортах

    Глава британского МИД Борис Джонсон дал повод для шуток интернет-пользователей и журналистов.

    Дипломат вышел на пробежку в Сент-Джеймсском парке. Но покорил местную прессу не сам факт пробежки, а внешний вид министра. Джонсон надел ярко-красные шорты в гавайском стиле, которые издание The Daily Telegraph охарактеризовало как «вырви глаз».

    В тон к ним глава МИД подобрал шапку, подвернув края для наушников. Дипломата пристальное внимание папарацци нисколько не смутило, он продолжил бегать под прицелами камер с улыбкой.

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